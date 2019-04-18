İmamoğlu mesaiye başladı: Bu kent kutsal bir kenttir, maneviyatı ve duaları vardır...

İmamoğlu, mesaisinin ilk gününe başladı. Belediye binasına girişte açıklamalar yapan İmamoğlu, 'Bu kent kutsal bir kenttir, maneviyatı, duaları, birikimleri, tecrübeleri vardır. Bunları kucaklamak olağanüstü bir derinlik ister' dedi.

Mazbatasını dün alan Ekrem İmamoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ndeki ilk mesaisine bugün başladı. Büyükşehir Belediyesi'ne basın mensuplarının yoğun ilgisi altında gelen İmamoğlu, girişte açıklamalarda bulundu. İmamoğlu, şunları söyledi: Büyükşehir’in hafızasını dinleyeceğiz. Uzun süreli hafıza çok önemli. Bugüne kadar buradaki çalışma arkadaşlarımızın bilgisi deneyimi bizim için önemli.

Çalışma arkadaşlarımızın görüşleri çok değerli, içine siyaset katmadan bu kentin insanına fayda verecek hangi bilgileri varsa biz ona talibiz. Tarihi ve insani kaynağından faydalanacağımızı herkes bilmeli. Bizden olanlar, bizden olmayanlar anlayışının bittiği gündür bugün.

Kucaklamanın tek bir felsefesi var, biz kucaklarken çalışma arkadaşlarımız da bizi aynı samimiyetle kucaklasınlar istiyoruz. Bu kucaklaşmanın tek faydası 16 milyonumuza, ülkemize, milletimize. Kişiye hizmet anlayışıyla hiç kimse bizden talimat almayacak. Bizden alacakları talimat İstanbullunun lehine ve çıkarına olacak. Yolumuz açık olsun. Bütün çalışma arkadaşlarıma başarılar diliyorum.

Bu kent kutsal bir kenttir, maneviyatı, duaları, birikimleri, tecrübeleri vardır. Bunları kucaklamak olağanüstü bir derinlik ister. Tekrar hayırlı olsun, bu şehre yapacağımız hizmetler bu şehre kalıcı ve güzel izler bıraksın. AKP’DEN KUTLAMA TELEFONU GELDİ Mİ? Şu anda resmi telefonlardan bir arama olmadı, şimdilik bana ulaşan AKP kanadından bir tebrik yok. ERDOĞAN'I KARŞILAYACAK MISINIZ? Benim sorumluluğum ne gerektiriyorsa onu yaparım. Bundan yana kimsenin şüphesi olmasın. Biz normalleşmenin yanındayız. El sıkmaya fırsatımız varsa elini sıkarız. daha fazla fırsat varsa konuşuruz, uzlaşırız. Fırsat yaratma konusunda kabiliyetime güveniyorum. Kendisini Saraçhane’ye davet edeceğim. Bizden kimse partizan bir dil beklemesin. Bu şehirde barışı lafla yapamazsınız. Bu şehir sevgi-saygı anlayışını istiyor, gerginlikten usanmışlar. İMAMOĞLU, AÇIKLAMALARINI SOSYAL MEDYADA PAYLAŞTI İmamoğlu, Twitter'daki sosyal medya hesabından ilk gün açıklamalarını paylaştı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığında ilk mesai günü... https://t.co/GCbgLhO8A4 — Ekrem Imamoglu (@ekrem_imamoglu) 18 Nisan 2019