İmamoğlu mazbatasını aldı

Yerel seçimlerin ardından İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen ancak AKP'nin itirazları sonucunda yapılan yeniden sayımlar nedeniyle mazbatasını alamayan Ekrem İmamoğlu'nun belediye başkanlığı resmileşti. İmamoğlu, İstanbul Çağlayan Adliyesi'nde bulunan İl Seçim Kurulu'ndan mazbatasını aldı.

Belediye Başkanlığı mazbatasını almak üzere geldiği İstanbul Çağlayan Adliyesi'nde Twitter hesabı üzerinden bir paylaşım yapan İmamoğlu, "16 Milyon İstanbullunun mazbatasını alıyorum" ifadelerini kullandı.

​İmamoğlu'nun Çağlayan Adliyesi'ne girişi ise Facebook hesabı üzerinden canlı olarak yayınlandı.

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay da, Ekrem İmamoğlu'nun İl Seçim Kurulundan mazbatasını aldığını bildirdi.

AÇIKLAMA SARAÇHANE'DE YAPILACAK

İmamoğlu'nun İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olarak ilk konuşmasını ise Saraçhane'de bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı binasında saat 18.00'de yapacağı öğrenildi.