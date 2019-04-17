İmamoğlu mazbatasını aldı

Belediye Başkanlığı mazbatasını almak üzere geldiği İstanbul Çağlayan Adliyesi'nde Twitter hesabı üzerinden bir paylaşım yapan İmamoğlu, "16 Milyon İstanbullunun mazbatasını alıyorum" ifadelerini kullandı.
İmamoğlu'nun Çağlayan Adliyesi'ne girişi ise Facebook hesabı üzerinden canlı olarak yayınlandı.
CHP Grup Başkanvekili Engin Altay da, Ekrem İmamoğlu'nun İl Seçim Kurulundan mazbatasını aldığını bildirdi.
AÇIKLAMA SARAÇHANE'DE YAPILACAK
İmamoğlu'nun İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olarak ilk konuşmasını ise Saraçhane'de bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı binasında saat 18.00'de yapacağı öğrenildi.