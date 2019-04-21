İmamoğlu Maltepe'de konuşuyor: 23 Nisan'dan beri bu ülkede son sözü millet söyler

Maltepe’deki buluşmada İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu halka hitap ediyor.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu Maltepe’deki buluşmada halka hitap ediyor.

İmamoğlu’nun konuşmasından satır başları şöyle:

- Bu şehrin güzelliklerini yaşamaya, bu şehrin hizmetlerinden yararlanmaya en çok hakkı olanlar, İstanbul’un gerçek sahipleri, benim güzel hemşerilerim hepiniz hoşgeldiniz.

- İstanbul’da yeni bir başlangıca adım atarken gelecek güzel günleri hep birlikte karşılayalım istedik. Bir şenliğe, bir bayrama gider gibi el ele kol kola olalım istedim. Beni kırmadınız, İstanbul’un dört tarafından buraya geldiniz. Sağolun varolun.

Bir millet sevinçte ve kederde ortak olabiliyorsa millettir. Bugün burada sevinci paylaşıyoruz ama ne yazık ki bir yanımız keder dolu. Irak sınırında şehit olan askerlerimize allahtan rahmet diliyorum. Terörü lanetliyorum. Allah milletimizi terör örgütlerinden her daim korusun.

Vatandaşların bir bölümünün sevinci başka vatandaşların gönlünü kırıyorsa orada bir sorun var demektir.

- Seçimlerden sonra birlik, bütünlük ve kardeşlik mesajları vermek kolaydır. Zor olan seçimden önce de mesnetsiz iddialardan, hakaretlerden uzak bir siyaset yapabilmektir. Bu size belki size seçimi kazandırabilir. Ama o seçimi yalnızca siz kazanmış olursunuz, o seçimi millet asla kazanmış olmaz. Bir sözle kalpleri kırarsınız ama kapleri kazanamazsınız. Ben sizlerin kalplerini kazanmayı yeğlerim seçimi değil.

'31 MART SEÇİMLERİNDEN ÜÇ TEMEL DERS ALINMASI GEREK'

- 31 Mart İstanbul yerel seçimleri tarihe geçmiştir. Bu seçimlerden herkesin özellikle de siyasetçilerin alacağı dersler vardır. Üç temel dersi hatırlatmak istiyorum. Birincisi, siyaset her koşulda sevgi, saygı ve centilmenlik içinde yapılmalıdır. İkincisi, siyasetin temel amacı insanların mutluluğudur, özellikle de şu güzel çocuklarımızın mutluluğudur. Bu sorumlulukla düşünmeliyiz. Üçüncüsü herkesin inançları ve dünya görüşü farklı olabilir ama bunları çatıştırmak asla ve asla siyaset değildir. Bu dersi hiç kimse unutmasın. Siyaset her şeyden çok çözüm üretme işidir. 31 Mart seçimlerinden bu dersi çıkartmayanlar bundan sonra seçim kazansa da sonuçta asla milletimiz olmayacaktır.

- Bu ülkede millet ne derse o olur, bu ülkede son sözü, gerçek sözü millet söyler. 23 Nisan’dan beri daima son sözü millet söylemiştir. Milletin sözünü emir kabul edebilmeyi ve içine sindirebilmeyi… Bu vesileyle 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun.

- Vatandaşa sevgisiz, saygısız yaklaşan siyasetçilerin devri kapanmıştır. Biz hizmetkarız, bundan sonra herkes haddini, yerini bilecek.