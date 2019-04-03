İmamoğlu İzmir'e gidiyor: Soyer ile ortak basın toplantısı yapacak

İzmir'de Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na seçilen CHP'li Tunç Soyer ile yine resmi olmayan sonuçlara göre İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nda yarışı önde bitiren CHP’li Ekrem İmamoğlu, yarın İzmir'de ortak basın toplantısı yapacak.

Yerel seçimlerde İzmir'den Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen CHP'li Tunç Soyer ile kesin olmayan sonuçlara göre İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı yarışını önde tamamlayan CHP'li Ekrem İmamoğlu, yarın Konak ilçesinde bulunan bir otelde basın toplantısı düzenleyecek. Saat 17.00'te yapılacak olan toplantının ardından, Soyer ve İmamoğlu saat 18.00'de Cumhuriyet Meydanı'ndaki halk buluşmasına katılacak. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, buluşmayı sosyal medya hesabından duyurdu. CHP'li Soyer mesajında, "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu yarın İzmir'de misafirimiz oluyor. Perşembe günü saat 18.00'de Cumhuriyet Meydanı'nda buluşmak dileğiyle" dedi.