İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu, 'İstanbul'da seçimin sonuçlanmaması adına birileri ellerinden geleni yapıyor. Bazılarının söylediklerine ve yaptıklarına inanın dışarıdaki kargalar bile gülüyor' diye konuştu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu Yenikapı’da gündeme dair açıklamalarda bulundu.

İmamoğlu'nun açıklamaları şöyle:

"İstanbul'da seçimin sonuçlanmaması adına birileri ellerinden geleni yapıyor. Bazılarının söylediklerine ve yaptıklarına inanın dışarıdaki kargalar bile gülüyor. Siz de gülün. Tepkimizi gülerek göstereceğiz. Bizler zeki insanlarız.

Bir sürü itirazlarda bulundular, elbette itiraz etmek demokratik bir hak ama 40 yıl düşünsem aklıma gelmeyecek tartışmalar açtılar. "Bir şeyler oldu ama tam anlatamıyoruz. Bir şeyler var. Aslında CHP de bir şey yapmadı ama bir şeyler olduğunu düşünüyoruz." Böyle bir komedi dünya tarihinde yok."

'BU SEÇİM BİTMİŞTİR'

"İmamoğlu'nu İstanbul sevdi ama iyiliği sevdi, paylaşmayı sevdi, oy versin- vermesi kucaklayışını sevdi. Dolayısıyla bu seçim bitmiştir, bu seçimin sonucu nettir. YSK'ya itiraz etmiş olabilirler ama YSK yarın en doğru kararı verecek ve Türkiye'nin önünü açacaktır, bu kadar net.

İşsiz sayısı bu ülkede 5 milyonu aşmış durumda. Enflasyon yüzde 20'lerin üzerine çakılmış durumda. Daha acısı 4 kişilik bir ailenin açlık sınırı 2650 lira olmuş. Gelinen nokta: Bu ülkenin fakirliği. Ramazan ayına giriyoruz, bir huma 2 lira biliyor musunuz? Bırakın İstanbul seçimini, bak, yürekli bir adam gelmiş, size yardımcı olacak. İstanbul ekonomisini canlandırmak için gecesiyle gündüzüyle çalışacak, siz de işinize bakın. Bırakın bu işlerle uğraşmayı. Biz İstanbul'da kimsenin şahsi mülkünü, koltuğunu devralmıyoruz. "

'ALLAH'A OLAN İNANCIMDAN DOLAYI YAPACAĞIZ'

"Ramazan ayına giriyoruz. En önemli şeylerden birisi israf. Türkiye'nin kurumlarında, İBB'de israfın önüne geçeceğiz. İsraf yok, sizin paranızı çarçur etme dönemi bitmiştir. Her kuruşunuza sahip çıkacağız. Makam araçlarıymış, şatafatmış, bu dönemin bittiğini İstanbul'da Türkiye'ye göstereceğiz, size söz veriyorum. Bunu siyasi sorumluluğumla, aile terbiyemden, kişiliğimden, Allah'a olan inancımdan ve korkumdan dolayı yapacağız. Kul hakkı yemeyeceğiz.

Keşke kollarım çok geniş olsa da hepinizi sarsam sarmalasam. Allah'ım ne olur size mahcup olmayayım. Duam budur. "