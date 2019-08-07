İmamoğlu, İSTAÇ'a İYİP'li Mustafa Canlı'yı atadı

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, belediye iştiraklerinden İSTAÇ'ın başına eski MHP Gümüşhane milletvekili Mustafa Canlı'yı atadı. Canlı son olarak 31 Mart seçimlerinde İYİP'ten Gümüşhane belediye başkan adayı olmuştu.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, belediye iştiraklerinden İSTAÇ AŞ'nin genel müdürlüğüne Mustafa Canlı'yı atadı.

25. Dönem MHP Gümüşhane milletvekili olan Canlı son olarak 31 Mart seçimlerinde İYİP'ten Gümüşhane belediye başkanı adayı olmuştu.

1999 yılından itibaren üç dönem üst üste Gümüşhane Belediye Başkanlığı yapan Canlı, 7 Haziran 2015'te yapılan genel seçimde MHP'den Gümüşhane milletvekili seçilmişti. Canlı 31 Mart yerel seçimlerinde bu kez İYİP'ten yine Gümüşhane belediye başkanlığına aday olmuştu.

Elektrik mühendisi olan Canlı TEK'te Teknik Müdür Yardımcılığı ve TEDAŞ'ta Müessese Müdürlüğü yapmıştı.