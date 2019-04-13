İmamoğlu: İşin suyunu çıkarmasınlar, bu seçimin sonucu belli

İmamoğlu, sürecin uzatılmasına tepki göstererek, 'Bazı başvurulara bakınca, geçmişte sandıkta neler olmuş diyorum' dedi.

Resmi olmayan sonuçlara göre yarışı önde götüren Ekrem İmamoğlu, bir basın toplantısı düzenledi.

İmamoğlu, sürecin uzatılmasına tepki göstererek, "Bazı başvurulara bakınca, geçmişte sandıkta neler olmuş diyorum" dedi.

Ekrem İmamoğlu, "Başarısız olduğunuzu anlıyoruz, yarın birbirinizi teselli edersiniz ama İstanbul'un kaderiyle oynamayın" dedi.

İmamoğlu'nun açıklamalarından satır başları şu şekilde: