İmamoğlu ikinci bir emre kadar tüm ihaleleri durdurdu

İBB Başkanı İmamoğlu belediye iştiraklerinin rutin görevlerini sürdürmesini isterken, ikinci bir emre kadar bu kapsamın dışında kalan 'ödeme, harcama, ihale, doğrudan temin, mal ve hizmet alımı, personel alımı, araç kiralama, alım satım, gayrımenkul kiralama, alış ve satış' benzeri tüm işlemleri durdurdu.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, mazbatasını almasının ardından ilk imzasını attı.

İmamoğlu, İBB’deki belediye iştiraklerinin rutin görevlerini sürdürmesini isterken, ikinci bir emre kadar bu kapsamın dışında kalan; “ödeme, harcama, ihale, doğrudan temin, mal ve hizmet alımı, personel alımı, araç kiralama, alım satım, gayrımenkul kiralama, alış ve satış” benzeri tüm işler ve işlemleri durdurdu.

Odatv'de yer alan habere göre İmamoğlu, İBB’nin tüm kayıtlarını incelemek üzere, Emine Sema Ballı ve Kaya Albayrak ile üç uzmanı görevlendirdi. Bu görevlendirme kapsamında belediyenin elektronik veri tabanı ve altyapılarında her türlü inceleme ve araştırma yapılacak.

İşte o kararlar: