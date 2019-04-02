İmamoğlu: İBB’den bir sürü ihbar alıyorum; dosya kaçıranlar, odasını toplayanlar…

Ekrem İmamoğlu, Ankara ziyaretin öncesi havalimanında yaptığı açıklamada, 'Büyükşehir Belediyesi’nden şu iki günde bir sürü ihbar alıyoruz. Dosya kaçıranlar, odasını toplayanlar… Ne oluyor kardeşim? Ben gidip tedbir almak istiyorum, İstanbullunun bir kuruşunun bile hesabını soracağım' dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ankara ziyareti öncesi havalimanında açıklamalarda bulundu. İmamoğlu'nun açıklamalarında satır başları şöyle: Seçim gündemi devam ediyor. Bu gündem devam ederken aslında hiç de hoş olamyan ortamlar da yaşıyoruz. Sabırla takip ediyorum, ama sabır kadar kararlılığım en üst seviyede. Çok şey birbirine karıştı. Bu beni çok üzüyor. Devletin imkanları, bakanları, kurumları neye hizmet edeceğini şaşırmış durumda.

Tekrar AA’nın altını çizmek istiyorum. Benim cebimdeki paranın bir kısmı şu anda AA’nın Genel Müdürü’nün cebinde. Hepimizin vergisiyle AA görev yapıyor ve Türkiye’nin haber alma kaynağı durumunda ama vazifesini yerine getirmiyor. Şu anda sanırım mahcubiyet içerisinde ama bu şu: Keşke haberleri doğru verseydim değil, istediğim adaya seçimi kazandıramadım mahcubiyeti bu.

Genel Müdürü derhal istifa etsin, siyaset yapsın. Devlet kurumunun başındaysa bürokrat olma bilincini, ahlakını ve vicdanını yaşasın. Her yol mübahtır anlayışı şu anda zehir gibi kurumlarda ve devletin bazı yetkililerinin beyninde geziyor. Partizanlık bir zehir, her ortama enjekte edilmiş durumda. Ben bu sürecin bir panzehiri olmaya geliyorum. Bu sorunları aşacağız. 'BİNALİ YILDIRIM'I TEESSÜFLE İZLİYORUM' Binali Yıldırım’ı teessüfle izliyorum. Devletin bakanlığını yaptınız yıllarca, TBMM başkanlığı, Başbakanlık yaptınız daha ne olsun allah aşkına. Bundan daha evla ne olabilir çıkıp tebrik etmediniz? Asmayın şu afişleri dedik. İl başkanınız kazandık açıklaması yapıyor. Ayıp. Kendinizi toplum, dünya, kamuoyu nezdinde aşağı çekiyorsunuz. Biz üretmeye hazırız, bırakın, tebrik edin biz de işimize bakalım. Hala afiş asıyorlar İstanbul’un etrafına. Ne için asıyorsunuz sayın Binali Yıldırım? 'BİR SÜRÜ İHBAR ALIYORUM' Büyükşehir Belediyesi’nden şu iki günde bir sürü ihbar alıyoruz. Dosya kaçıranlar, odasını toplayanlar… Ne oluyor kardeşim? Ben gidip tedbir almak istiyorum, İstanbullunun bir kuruşunun bile hesabını soracağım. Bunların ihbarı var, kanıt olursa paylaşırım.