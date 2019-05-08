İmamoğlu: Hesaplaşmanın değil, mağduriyetimizi anlatmanın vakti

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı mazbatası geri alınan Ekrem İmamoğlu, 'Anamızın ak sütü gibi helal olan, kazandığımız seçimi elimizden aldı. Bunları biliyoruz ama hesaplaşmanın vakti değil. Süreç önümüze bakmanın, 23 Haziran'a hazırlanmanın vakti' dedi.

YSK kararının ardından İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı mazbatası elinden alınan CHP'li Ekrem İmamoğlu, "YSK bir karar verdi, hakkımızı yedi. Anamızın ak sütü gibi helal olan, kazandığımız seçimi elimizden aldı. Bunları biliyoruz ama hesaplaşmanın vakti değil. Süreç önümüze bakmanın, 23 Haziran'a hazırlanmanın vakti" dedi.

İmamoğlu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Süreç önümüze bakmanın, 23 Haziran'a hazırlanmanın vakti. Aynı zamanda mağduriyetimizi de anlatma vakti" dedi.

23 Haziran seçimleriyle ilgili konuşan İmamoğlu, "Vatandaşlarımızla beraber bütün İstanbul'un oylarına, 16 milyonun oyuna talip olduğumuz tekrar herkese anlatma vakti. 'Her şey çok güzel olacak' diyoruz. Kesinlikle olacak" ifadelerini kullandı.