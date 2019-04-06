İmamoğlu hakkında suç duyurusunda bulunulan adresten eski AKP'li başkan çıktı

Resmi olmayan sonuçlara göre İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Ekrem İmamoğlu hakkında suç duyurusunda bulunan avukatın adresinden eski AKP il başkanı çıktı.

Samsun'da Avukat Elif Özge Çankaya, resmi olmayan sonuçlara göre İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Ekrem İmamoğlu için Anıtkabir ziyareti hakkında suç duyurusunda bulundu. Çankaya'nın eski AKP Samsun il başkanı Adem Güney'in yanında çalıştığı ortaya çıktı.

Resmi olmayan sonuçlara göre İBB Başkanı olan Ekrem İmamoğlu'nun Anıtkabir ziyareti hakkında "kamu görevini usulsüz üstlenmek" suçunu oluşturduğu gerekçesiyle Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunuldu. Suç duyurusu dilekçesini Samsun Adliyesi'ne götüren isim avukat Elif Özge Çankaya'ydı.

Cumhuriyet'ten Onur Şahin'in haberine göre 2015'te mezun olan Elif Özge Çankaya halen eski AKP Samsun il başkanı olan Adem Güney'in yayında çalışıyor. Adem Güney 2015 seçimlerinde AKP'den milletvekili adayı da olmuştu. Türkiye genelinde avukatlar arasında en çok vergi veren 50 avukat arasına girmeyi başaran Samsun vergi rekortmenlerinden Avukat Adem Güney, yaptığı işlerde elde ettiği başarıyı çalışanlarıyla birlikte yakaladığını belirterek başarının bir ekip işi olduğunu söylemişti. Güney'in avukatlığının yanı sıra birçok şirketi bulunuyor. AKP'den vekillik başvurusu yaparken MÜSİAD üyesi olduğunu açıklamıştı.

Samsun Barosu levhalarından incelendiğinde Elif Özge Çankaya ile Adem Güney'in aynı adreste avukatlık yaptığı görülüyor. İkisinin de adresi İstasyon Mahallesi Semla Sokak No:3/11 İlkadım olarak görülüyor.