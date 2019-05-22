İmamoğlu: Gerekçeli değil gerekçesiz karar

31 Mart’ta İstanbul seçimlerini kazanan Ekrem İmamoğlu, YSK’nin seçimi iptaline ilişkin gerekçeli kararına ‘Gerekçeli karar değil gerekçesiz karar’ diyerek tepki gösterdi. Karara İYİP'ten de 'Oylar değil seçim çalındı' tepkisi geldi.

İstanbul’da 31 Mart İBB seçimlerini kazanan Ekrem İmamoğlu, YSK’nin seçimi iptaline ilişkin gerekçeli kararına tepki gösterdi.

İmamoğlu Haber Global’de katıldığı canlı yayında YSK’nin kararına ilişkin “Bana göre hiçbir şey ifade etmiyor. Sadece 100 sayfaya yakınında ilçelerdeki isimler yazılmış. Edebiyat dersinde kompozisyona konu olarak çalışılmamışsa sayfalarca yazarsınız” dedi.

YSK Başkanı Sadi Güven başta olmak üzere karara şerh yazan kişiler olduğunu belirten İmamoğlu “Gerekçede 'seçim iptali için uyumsuzluk görülmemiştir' deniyor. Bir başka şerhte ise 'seçimin iptaline hukuki bir uyarlılık bulunmamaktadır' deniyor. Türkiye tarihinde başka böyle bir örnek yok. Sandık kurulu başkanının kamu görevlisi olmaması seçmene yüklenecek bir husus değil. Kendi yaptıkları şayet bir hata ise bundan 16 milyon insanı cezalandırılıyorlar” diye konuştu.

'HANİ ÇALMA NEREDE?'

AKP’lilerin “oylar çalındı” sözlerini hatırlatan İmamoğlu “Hani çalma nerede? Bu ülkenin bütün yöneticileri hem de Ramazan ayında, iftar sofralarında ‘çaldılar' dediler. Bu milletin vicdanına sığar mı bu anlayış. Çıkacaklar şimdi televizyonlara iftar sofralarında 16 milyon insandan kocaman bir özür dileyecekler. Bu iftiradır" dedi.

İmamoğlu "Gerekçeli karar değil gerekçesiz kararla insanların adalete olan duygularını yok edeceksiniz. Özür dileyecekler. Tövbe ederler mi etmezler mi bilemem, kendilerine kalmış” diye konuştu.

'BU KARAR YOK HÜKMÜNDEDİR'

İmamoğlu şunları kaydetti: “YSK'daki demokrasiyi katleden insanlar: Zihinlerinizi netleştireceksiniz. Kamu görevlisi olmayan 700 küsür sandık. Sayım döküm cetveli olmayan 184 sandık. Mükerrer de olabilir. Ben 800 küsür sandık diyorum. Sonuca tesir edecek ne kadar oy var? Ben o sandıklarda 50 bin oy fark mı atmışım? Belki de sayın Yıldırım önde çıkmış. Biz YSK'daki hukuk düzenine Türkiye'nin geleceğini düşünen tüm hukukçuların katkılarıyla o 7 insanın eline kullanabilecekleri, şaibe üretebilecekleri durum vermemek için çalışıyoruz. Bu karar aslında 6 Mayıs'taki facia kadar önemlidir. Bir o kadar da yok hükmündedir, önemsizdir."

CHP SÖZCÜSÜ ÖZTRAK: BU KARARDA ÇALMA ÇIRPMA YOK

CHP Sözcüsü Faik Öztrak da YSK'nin gerekçeli kararında “çalma çırpma” olmadığını belirterek “Şimdi bu ‘çalma çırpma’ diyenler milletin karşısına çıkıp ne söyleyecektir” dedi.

YSK’nin kararının seçmen iradesinin üstünlüğü ilkesine aykırı olduğunu söyleyen Öztrak “Millet iradesi cezalandırılmıştır. Milletimizin izzeti nefsiyle oynanmıştır. Bugün bize ahlak dersi verenlere şunu söylemek isterim, bu karar demokrasinin yüz karasıdır ve bunu faili de maalesef Saray’dır” dedi.

Öztrak kararın tamamını okumaya gerek olmadığını, YSK Başkanı Sadi Güven’in son cümlelerine bakmanın yeterli olduğunu belirttiği açıklamasında “Bu karar bir kez daha Ekrem İmamoğlu'nun 16 milyon İstanbullu'nun belediye başkanı olduğunu göstermektedir. Ben 23 Haziran'da İstanbulluların Türk demokrasi tarihine altın harflerle yazılacak bir ders vereceklerine inanıyorum” diye konuştu.

İYİP: OYLAR DEĞİL SEÇİM ÇALINDI

İYİP’ten de YSK’nin kararına tepki geldi.

İYİP Seçim İşleri, Hukuk ve İnsan Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Hasan Seymen, Twitter hesabından paylaştığı mesajında “YSK kararının içeriği oyların değil seçimin çalındığını teyit etti. Hırsızlık yok, seçimin sonucuna etki edecek bir tespit yok. Sandıktan çıkan 4 pusuladan biri iptal edildi. Bunun sebebi bile yok. Biz bu seçimi iptal ediyoruz çünkü İstanbul AKP'de olmalı dedi YSK” ifadelerini kullandı.