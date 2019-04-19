İmamoğlu, Erdoğan'ı karşıladı

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, dün AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Atatürk Havalimanı'nda karşıladı.

Beştepe’de gerçekleştirilen kabine toplantısının ardından özel uçakla akşam saatlerinde Ankara’dan İstanbul’a gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı Atatürk Havalimanı’nda karşılayanlar arasında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da yer aldı.

Erdoğan’ı Devlet Konukevi’nde, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan ve diğer yetkililer karşıladı.

İmamoğlu ilk mesai gününde kendisine yöneltilen “Erdoğan İstanbul'a gelecek. Karşılamaya gidecek misiniz?” sorusuna “Devlet geleneği ne gerektiriyorsa, benim görevim neyse onu yaparım. Fırsatımız varsa kucaklaşırız” yanıtını vermişti.