İmamoğlu doğruladı: TÜPRAŞ’ın eski CEO’su İBB Genel Sekreteri olacak

Ekrem İmamoğlu, İBB Genel Sekreteri olarak TÜPRAŞ’ın eski CEO’su Yavuz Erkut’un düşünüldüğünü, bu konuda prosedürlerin devam ettiğini açıkladı.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, TÜPRAŞ’ın eski CEO’su Yavuz Erkut’un genel sekreterlik görevine getirilmesini düşündüklerini, bu konuda prosedürlerin devam ettiğini açıkladı.

Haber Global’de yayımlanan programda konuşan İmamoğlu "Ben ne dedim eş, dost akraba yok. Bu şehrin çok kıymetli insanları var. Kendini ispat etmiş. Bir çalışma prensibimiz var. Herkesi kucaklayacağız. Takım çalışmasına uygun, kişiye değil 16 milyon insanı mutlu edecek insanlarla geçmişten bugüne tanışıyoruz. Bu süreç içerisinde tanıştığımız insanlar bile var. Örneğin genel sekreter olarak düşündüğümüz Yavuz Erkut bey, kamu tecrübesi en üst seviyede. Türkiye'nin en kıymetli kurumlarından birini yönetmiş. Hem orada hem diğer görevde başarılı bir CEO'luk yapmış böyle bir beyefendi hizmet yapacak. Bakanlık onayı, güvenlik soruşturması ve diğer prosedürler devam ediyor” dedi.

Yavuz Erkut, TÜPRAŞ’ın özelleştirilerek Koç Holding'e devredilmesiyle birlikte 10 yıl boyunca şirketin genel müdürlüğünü yapmıştı. Erkut, TÜPRAŞ'ın ardından Azeri devlet şirketi Socar’ın Türkiye Başkanlığı’na getirilmişti. Erkut son olarak İmamoğlu tarafından başkanlık danışmanı yapılmıştı.

