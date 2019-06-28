İmamoğlu: Cumhurbaşkanına uzattığım elin karşılık bulacağını düşünüyorum

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’dan randevu talep edeceğini söyledi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, yabancı basın kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’dan randevu talep edeceğini ve Erdoğan’ın da olumlu ifadeler kullandığını dile getiren İmamoğlu, “Uzlaşmak için uzattığım elin karşılılık bulacağını düşünüyorum” dedi.

Gezi davasıyla ilgili soruya, “İddialar gerçeği yansıtmıyor” yanıtını veren İmamoğlu, “bazı savcıların Türkiye’de bile olmadığını ama terör soruşturması yürüttüklerini” söyledi.

İmamoğlu, azınlıklara dair bir soruya “Gençliğimde 11 yıl Ermeni mimarla çalıştım. İstanbul’u benden daha iyi biliyordu. Kim azınlık, kim değil?” şeklinde cevap verirken LGBTİ Onur Yürüyüşü’nün yasaklanmasına dair de “Her bireyin vatandaşın yaşam haklarına saygı duyan bir bilinçteyiz” dedi.

İBB yönetiminde Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yakın isimlerle çalışıp çalışmayacağı sorulan İmamoğlu, “Eş, dost, akrabaya dur diyeceğiz. 3-5 vakıf yerine kamu yararını gözeten vakıf ve derneklerle çalışacağız” dedi.