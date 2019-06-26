İmamoğlu CNN’e konuştu: Yolsuzluk iddiaları Erdoğan'a yönelik değil

CNN sunucusu Christiane Amanpour’un sorularını yanıtlayan Ekrem İmamoğlu, İBB’deki yolsuzluk iddialarını uluslararası deneyime sahip denetim şirketlerinin incelemesiyle yapacağını söyledi. İmamoğlu yolsuzluk iddialarının kişisel olarak Erdoğan’a dayandığını düşünmediğini söyledi. İmamoğlu, Erdoğan'ın barış elini uzatmasının 'ülkenin yararına olacağını' kaydetti.

23 Haziran’da yinelenen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimini kazanan Ekrem İmamoğlu CNN’in İstanbul Ofisi’nde Christiane Amanpour’un sorularını yanıtladı. CNN bugün Türkiye saatiyle 20.00’de tamamını yayımlayacağını duyurduğu söyleşinin bir kısmını önceden yayımladı.

Amanpour’un İBB’de yolsuzluk iddialarını araştırıp araştırmayacağına yönelik sorusuna İmamoğlu “ilk işinin” bunları araştırmak olduğu şeklinde yanıt verdi. İmamoğlu bunu “uluslararası deneyime sahip denetim şirketlerinin incelemesiyle” yapacağını söyledi.

'İDDİAİLAR ERDOĞAN'A YÖNELİK DEĞİL, PARTİSİNE YÖNELİK OLABİLİR'

İBB’deki yolsuzluk iddialarının kişisel olarak Erdoğan’a yönelik olduğunu düşünmediğini belirten İmamoğlu, bu iddiaların Erdoğan’ın partisi ya da partisinin yöneticileriyle ilgili olabileceğini kaydetti.

İmamoğlu bu konudaki sürecin nasıl işleyeceğinin kendi kişisel sorumluluğu olmadığını, yargının konusu olduğunu söyledi.

'HİÇBİR KİŞİ YA DA GÜÇ DEMOKRASİYİ TEHDİT EDEMEZ'

Yinelenen İBB seçimiyle ilgili olarak İmamoğlu “23 Haziran bize göstermiştir ki hiçbir kişi ya da güç demokrasiyi tehdit edemez ve halkın iradesine karşı çıkamaz. Hiçbir politikacının bu gerçeği yok sayma lüksü yoktur” dedi.

İmamoğlu "Testi başarıyla geçtiğimizi düşünüyorum. İstanbul halkı seçimin meşruiyetini gösterdi ve seçim korundu. Hiç kimse bir daha seçimlere bunun gibi bir müdahalede bulunamayacak” diye konuştu.

'BARIŞ ELİNİ UZATMASI ÜLKE YARARINA'

Erdoğan’ın "İstanbul'u kazanan Türkiye'yi kazanır" sözleri hatırlatan CNN, İmamoğlu’nun "Tek amacım İstanbul'a başarılı bir şekilde hizmet etmek" dediğini vurguladı.

İmamoğlu’nun Erdoğan’ın İstanbul’u kaybettiğine aldırış etmemesini umduğunu belirten CNN söyleşide İmamoğlu’nun şunları kaydettiğini bildirdi: “Sayın Erdoğan’ın bu dönemeçten sonra siyasi kazancı öncelikli görmeyi sürdüreceğine inanmıyorum. Barış için elini uzatması ülkenin yararına olacaktır.”