İmamoğlu: Camide Fatih Sultan Mehmet'le ilgili mesaj vermek istedim, Kuran kursunda Kuran eğitimi almış bir insanım

CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, adaylığını açıklanmasının ardından Fatih Sultan Mehmet'in türbesini ziyaret etmesine ilişkin, 'O gün Fatih Sultan Mehmet'le ilgili mesaj vermek için oradaydım. Yoksa camilerde mesaj vermek istemem. Ben Kuran kursunda Kuran eğitimi almış bir insanım' dedi.

CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, Fatih Sultan Mehmet'in türbesini ziyareti ve "İstanbul'u anlamak aslında Fatih Sultan Mehmet Han'ı anlamaktır. Dolayısıyla İstanbul için yola çıkışımızda Fatih Sultan Mehmet'i ziyaret etmemek olmaktı. Burası benim gerçekten huzur bulduğum camilerimizden bir tanesidir" açıklamasına ilişkin konuştu.

"Beni bilen biliyor. Yüzbinlerce Beylikdüzü halkı beni biliyor, partililerim beni tanıyor. Hayat prensiplerimi herkes biliyor. İnanca, yaşama, çağdaşlığa, demokratlığa olan tutkularımı herkes biliyor" diyen İmamoğlu, "O gün Fatih Sultan Mehmet'le ilgili mesaj vermek için oradaydım. Yoksa camilerde mesaj vermek istemem. Ben Kuran kursunda Kuran eğitimi almış bir insanım" dedi.

AKP'nin ilk yıllarında İstanbul'da başarılı olduğunu ileri süren İmamoğlu, "Bir işadamı olarak sivil topluma, sosyal hayata meraklı olan birisi olarak bu sürecin içerisindeyim. İlk yıllarda faydalı metotları, insan ilişkileri bakımından çok değerli zamanlar geçirmiştir. 94'ün son yıllarını kastediyorum. Bunu kendilerine de söyledim. Toplumla buluşma anında özverileri, yönetime aç bir anlayışın insanlara olan sevgisi, insanların beklentisi için denebilir ilk 4-5 yıl için. Yönetim kabiliyetini yitirmiş, yönetim şevkini yitirmiş bir İstanbul'da kenti hisseden ve kenti birbirinden ayırt etmeyen kurulu bir toplum yaratma arzusundayız" ifadelerini kullandı.