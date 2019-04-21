İmamoğlu: Bu hareketi yapanlar talimat almış kişilerdir

Maltepe'deki mitingde konuşan Ekrem İmamoğlu, CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yönelik saldırıyla ilgili 'Talihsiz bir olay yaşandı ama kendisi çok iyi, güleryüzlü selamlarını gönderiyor' dedi. İmamoğlu Kılıçdaroğlu'na saldıranların vatandaş değil, talimat almış kişiler olduğunu söyledi.

Maltepe'deki ‘İstanbul’a Yeni Bir Başlangıç’ buluşmasında konuşan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, konuşmasının sonlarında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na Ankara'da yapılan saldırıya değindi.

İmamoğlu "Bugün talihsiz bir olay yaşandı ama kendisi çok iyi. Hepinize güleryüzlü selamlarını iletiyor" dedi.

Saldırıyı yapanların talimat almış kişiler olduğunu belirten İmamoğlu şöyle konuştu:

"Orada bu hareketi yapanlar vatandaşlarımız değil. Bu hareketi yapanlar talimat almış kişilerdir. Benim vatandaşım böyle bir şey yapmaz, görüşü ne olursa olsun yapmaz. Göreceksiniz bu sefer sevgi kazanacak, saygı kazanacak. Hep birlikte olursak sırt sırta verirsek çok iddialıyız. Haırlatıyorum: Yurtta sulh, cihanda sulh. İstanbul’da barış iddiası yakın coğrafyamızda Avrupa'ya ve dünyaya en etkili mesajdır."