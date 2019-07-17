İmamoğlu: Bizim de hamlelerimiz geliyor, kul hakkı yiyorlar

İBB’ye bağlı iştirak şirketlerinin yönetimlerinin istifa etmemesine tepki gösteren Ekrem İmamoğlu, 'Biz henüz şirketlere kendi kadromuzla hakim değiliz. Ama bizim de hamlelerimiz geliyor. Kul hakkı yemeye kadar giden bir süreç olduğunun altını çizmek istiyorum' dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, gazetecilerin iştirak şirketlerindeki istifa krizi ile ilgili sorularına yanıt verdi.

İştirak şirketlerine ilişkin suç duyurusu hazırlığında olduklarını belirten İmamoğlu, "Bugün de birkaç toplantıyı bu gündemle yaptık. Süreci takip ediyoruz. Yarın öbür gün farklı eylemlerle bir takım hamleler yapacağımızı belirtelim. Hamleleri yapınca sizinle paylaşacağız. Ben hala ifade ediyorum ki bütün günleri kullanıp yaklaşık 2 ay zaman kazanmanın ne kadar yanlış olduğunu, millete ait bir varlığın, değerin, mali anlamda ya da oradaki yükümlülükler anlamında orayı gasp eder gibi orada durmanın zaman geçirmenin millete yapılan 16 milyon insana yapılan haksızlık olduğunu. Kul hakkı yemeye kadar giden bir süreç olduğunun altını çizmek istiyorum" dedi.

İmamoğlu, "Bütçenin üçte ikisini sahip olan iştiraklere hakim olamadığınız sürece faaliyetlerinizi tümüyle hayata geçirmeniz elbette ki çok zor. Elbette engeller. İnşallah o engelliyor dediğimiz kadar süreyi işgal etmezler. Umuyorum yanlışlarından dönecekler. Bizim yanlışlarından döndürtecek hamlelerimiz karşılık bulur diye umut ediyorum” diye konuştu.