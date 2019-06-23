İmamoğlu: Ben Atatürk Cumhuriyetinin projesiyim

Yeniden İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Ekrem İmamoğlu, 'Biz bu şehirde maneviyatına sahip çıkan, milli değerlerine sahip çıkan, vatanın bölünmez bütünlüğünü her yerde savunan, her yerde tam bağımsız Türkiye diyen biz aynı zamanda fikri hür, vicdanı hür nesiller yetiştireceğiz. Biz size söz veriyoruz, ne aldatacağız ne aldanacağız. Ben Atatürk Cumhuriyetinin projesiyim' dedi.

İstanbul Büyükşehir Başkanı seçilen Ekrem İmamoğlu, 23 Haziran seçim sonuçlarını Beylikdüzü'nde yaptığı mitingle kutluyor.

"İstanbul, sevgi kazanacak demiştik. Ne mutlu bana ki sevgi kazandı sevgi. Biz bu şehrin çocukları için, o güzel çocukları için, biz bu şehrin enerjisi, biz bu şehrin vicdanı kandınları için, biz bu şehrin beyefendileri için; kısacası herkes için geldik" diyen İmamoğlu, şöyle konuştu:

"Yıkın bütün ön yargıları, zihninizdeki bütün önyargıları yıkın. Hiçkimsenin yaşamı, inancı bizi ilgilendirmiyor, herkesi kucaklamaya geldik. Biz bu şehirde inançlara saygı için geldik.

Yok alevisi sünnisi herkesi kucaklamaya geldik. Bu şehirde azınlık diye bir kavram yok, biz bu şehirde Rumu Ermenisi, Süryanisi, Yahudisi herkesi kucaklayacağız. Biz bu şehirde demokrasiyi inşaa edeceğiz. Biz bu şehirde adaleti inşaa edeceğiz. Biz bu güzel şehirde size söz veriyorum geleceği inşaa edeceğiz.

Biz bu şehirde maneviyatına sahip çıkan, milli değerlerine sahip çıkan, vatanın bölünmez bütünlüğünü her yerde savunan, her yerde tam bağımsız Türkiye diyen biz aynı zamanda fikri hür, vicdanı hür nesiller yetiştireceğiz. Biz size söz veriyoruz, ne aldatacağız ne aldanacağız.

Ben Atatürk Cumhuriyetinin projesiyim."