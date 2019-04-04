İmamoğlu BBC'nin 'Türkiye'nin sonraki Cumhurbaşkanı siz misiniz' sorusunu yanıtladı

BBC muhabiri Mark Lowen, 31 Mart yerel seçimlerinin resmi olmayan sonuçlarına göre İstanbul Büyükşehir Belediyesini kazanan, ancak AKP'nin itirazları nedeniyle oyların yeniden sayılması süreciyle karşılaşan CHP adayı Ekrem İmamoğlu ile röportaj yaptı.

31 Mart yerel seçimlerinin resmi olmayan sonuçlarına göre İstanbul Büyükşehir Belediye başkanlığını kazanan, ancak AKP'nin itirazları nedeniyle oyların yeniden sayılması süreciyle karşılaşan CHP'li Ekrem İmamoğlu, "Türkiye'nin sonraki Cumhurbaşkanı siz misiniz?" sorusuna, gülerek İngilizce "God knows" yani "Tanrı bilir" diyerek cevap verdi.

İmamoğlu, BBC World'ten Mark Lowen'ın sorularını yanıtladı.

Röportaj BBC World'un internet sitesinde " Seçimin 'kazananı' İmamoğlu AKP'nin kaybetmeyi bilmediğini söylüyor" başlığıyla yayımlandı. Lowen, pazar günkü seçimi gayriresmi sonuçlara göre yaklaşık 25 bin oy farkla kazanan CHP adayı Ekrem İmamoğlu'nun artık basın toplantıları ve Twitter hesabında kendini İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olarak tanıttığına dikkat çekti.

Sputnik'in aktardığına göre "AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın bir zamanlar kendisinin belediye başkanı olduğu Türkiye'nin ekonomik güç merkezi İstanbul'u bırakmak istemediği'"yorumunu yapan Lowen, CHP'li siyasetçiye AKP'nin İstanbul'u Erdoğan ve Büyükşehir adayı Binali Yıldırım'ın resimlerinin bulunduğu 'Teşekkürler İstanbul' posterleriyle donatması' hakkında ne düşündüğünü sordu. İmamoğlu, "Kibar bir davranış değil. Yüksek Seçim Kurulu'nın sonuçları elimizde ve kimin önde olduğunu biliyoruz" dedi.

AKP'nin Ankara, İstanbul ve daha bir dizi büyükşehri kaybettiğinin resmileşmesi halinde "Erdoğan'ın ağır darbe yiyeceği" ve "16 yıllık iktidarı açısından dönüm noktası oluşturabileceği" yorumunu yapan BBC muhabirinin, bunun Cumhurbaşkanı'nın iktidarı açısından sonun başlangıcı olup olmadığı sorusunu yönelttiği İmamoğlu şunları söyledi: "Her şeyin bir sonu vardır. Partilerin hükümetlerin, hayatın kendisinin. Sayın Erdoğan iktidarda 17. yılını doldurdu. Sorunlar ve hoşlanmadığımız şeyler olmakla birlikte bu siyasi bir başarıdır. Elbette her şey gibi bunun da bir gün sonu gelecek."

"Türkiye'nin sonraki Cumhurbaşkanı Ekrem İmamoğlu mudur" sorusunu da gülerek İngilizce "God knows" (Tanrı bilir) diye yanıtladı.