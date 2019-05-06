İmamoğlu: Ayrıntılı açıklamamı saat 22:30'da yapacağım

YSK'nın seçimleri iptal etme kararının ardından İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, bir açıklama daha yaptı.
İmamoğlu, Twitter'dan yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
"Değerli hemşehrilerim, kıymetli yurttaşlarım; YSK’nın İstanbul Seçimleri ile ilgili aldığı karara ilişkin ayrıntılı açıklamamı saat 22:30’da Beylikdüzü Yaşam Vadisi’nde yapacağım."
Değerli hemşehrilerim, kıymetli yurttaşlarım; YSK’nın İstanbul Seçimleri ile ilgili aldığı karara ilişkin ayrıntılı açıklamamı saat 22:30’da Beylikdüzü Yaşam Vadisi’nde yapacağım.
— Ekrem Imamoglu (@ekrem_imamoglu) May 6, 2019