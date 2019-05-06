İmamoğlu: Ayrıntılı açıklamamı saat 22:30'da yapacağım

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, 'YSK’nın İstanbul Seçimleri ile ilgili aldığı karara ilişkin ayrıntılı açıklamamı saat 22:30’da Beylikdüzü Yaşam Vadisi’nde yapacağım' dedi.

YSK'nın seçimleri iptal etme kararının ardından İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, bir açıklama daha yaptı.

İmamoğlu, Twitter'dan yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Değerli hemşehrilerim, kıymetli yurttaşlarım; YSK’nın İstanbul Seçimleri ile ilgili aldığı karara ilişkin ayrıntılı açıklamamı saat 22:30’da Beylikdüzü Yaşam Vadisi’nde yapacağım."