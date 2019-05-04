İmamoğlu: Aynı zarftaki diğer oylar pırıl pırıl ama büyükşehire gelince şaibe var, gülerim buna...

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Kadıköy'de açıklamalarda bulundu.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Kadıköy Belediyesi'ni ziyaret ederek başkan seçilen Şerdil Dara Odabaşı'nı tebrik etti. İmamoğlu, tebrik ziyaretinin ardından belediye binası önünde halka buluştu.
İmamoğlu'nun açıklamalarından satır başları şöyle:
- Ben 10 yıldır 5 yıldızlı sofralara gitmiyor. Size ve bu şehrin belediye başkanlarına da tavsiye ediyorum; bu şehrin evlerinde iftara gideceğiz. Ramazanın ilk günü Sultanbeyli'de rastgele bir evin kapısını çalacağım.
- Birileri bu şehrin yaşayanlarını ayırmaya çalışsa da biz birleşeceğiz.
- Aynı zarfa atılan oyda ilçe belediye başkanının oyları pırıl pırıl, meclis üyelerine verilen oylar pırıl pırıl ama sıra büyükşehire gelince şaibe var, gülerim buna.
- İstanbul son yıllarda gördüğü en güzel ramazanı yaşayacak. İstanbul son yıllarda gördüğü en güzel ramazan bayramını kutlayacak. İstanbul, 19 Mayıs'ın 100. yılında Atasını anacak.
- Yanıltılanlara sesleniyorum: yanılmayın. Millet kararını verdi.
- Beni Çamlıca Camii'ne davet etmediler. Biz bu memlekete bizi yönetsin diye insanlar seçiyoruz. Bizim işlerimizi yoluna koysun diye belediye başkanları seçiyoruz. Kimse kendi cebinden bu ülkeye yatırım yapmıyor. Her açılış, bizim açılışımızdır. Bu milletin parasını çarçur etmeden hizmet edeceksiniz. Bizi bin defa davet etmeseler de biz onları davet edeceğiz.