İmamoğlu Ankara'daydı: Mazbatayı bekliyorum

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yerel seçimlerin resmi olmayan sonuçlarına göre İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Ankara'da buluştu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, parti genel merkezinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mansur Yavaş'ı aileleriyle beraber kabul etti.

Kılıçdaroğlu, daha sonra belediye başkan adaylarıyla parti otobüsünün üzerinden genel merkez önünde toplanan partililere seslendi.

"Bir yola çıktık, mücadele yaptık, kavgasız bir mücadele, gerilimsiz bir mücadele. Bizim mücadelemiz demokrasi, hak, hukuk, adalet mücadelesiydi" diyen Kılıçdaroğlu; hem kendisinin hem de belediye başkan adaylarının hiçbir zaman kırıcı bir dil kullanmamaya özen gösterdiğini dile getirdi.

ASGARİ ÜCRETLİLERE 'AYIN BİRİ' SÖZÜ

Kılıçdaroğlu; "Ayrımcılıktan değil, beraber olmaktan yanayız. Kavgadan değil, huzurdan ve barıştan yanayız. Ankara'yı da İstanbul'u da Antalya'yı da Mersin'i de Adana'yı da böyle yöneteceğiz. Türkiye'nin en önemli 11 büyükşehir belediyesini böyle yöneteceğiz. İnsan sevgisiyle, birlikte yöneteceğiz. Tabii başkanlar bize söz verdiler, bizler o sözlerin takipçisi olacağız. Onlar beraber, huzur içinde bir kenti yönetecekler. Bütün kentin sahibi olacaklar, o kentte Allah'ın izni ve onların çalışmalarıyla hiçbir çocuk yatağa aç girmeyecek. Göreceksiniz her evde huzur, her evde bereket olacak, göreceksiniz o kentin mahallelerinde, caddelerinde, sokaklarında insanlar huzur içinde gezecekler. Göreceksiniz o kentin çocukları, anneleri, çalışan kadınları mutlu olacak. Göreceksiniz belediyelerde çalışan asgari ücretliler, ayın birinden itibaren net 2 bin 200 lira aylık alacaklar. Verdiğimiz sözleri aşama aşama tutacağız ve bunların tamamını hayata geçireceğiz" diye konuştu.

İMAMOĞLU, ANITKABİR DEFTERİNİ 'BAŞKAN' SIFATIYLA İMZALADI

İlk olarak Anıtkabir'i ziyaret ettiğini hatırlatan İmamoğlu, "Büyük bir gururu paylaştığım, yıllar sonra Ankara'da çok büyük başarılara imza atacağına inandığım Mansur Yavaş'ı kutlamaya geldim. Elbette bir yola çıkıldı ve o yola çıkış anında ittifak yaptığımız İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i ziyaret edeceğim. Adaylık kararıyla beraber öncesinde ve sonrasında hiçbir anında beni yalnız bırakmayan, her zaman istişareyi ve desteğini esirgemeyen ve gerçekten bu büyük başarıda bence birçok şehirde belediye başkanlarına büyükşehirleri yönetme şansı sunan, siyasi irade olarak bence önemli bir devrime imza atan çok değerli genel başkanım Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyarete geldim" şeklinde konuştu.

İmamoğlu, en büyük motivasyonlarının bu ülkenin kurucusu ve değişmez lideri Mustafa Kemal Atatürk olduğuna işaret etti.

"Anıtkabir Özel Defteri'ni 'İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı' diye imzaladığının" hatırlatıldığı İmamoğlu; "Yüksek Seçim Kurulunun açıkladığı bir karar var, bizim elimizde veriler var. İnancımız bu yönde. Bu şekilde davranmayı istemezdim ama bütün İstanbul'un her köşesine 3 gündür afiş asan anlayışa gerçek kazananın kim olduğunu göstermek için onu yazdım. İnancım da bu yöndedir. Mazbatayı da bekliyorum" dedi.