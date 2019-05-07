İmamoğlu: AKP'li dostlarımın vicdanına sığınıyorum

Ekrem İmamoğlu, seçimlerin iptaliyle ilgili konuşarak, 'Ben bütün AKP'li dostlarımın vicdanına sığınıyorum. Elinizi vicdanınıza koyun. Bu İmamoğlu'na yapılan reva mıdır diye sorun' dedi.

Ekrem İmamoğlu, FOX Haber'de Fatih Portakal'ın sorularını yanıtladı.

Ekrem İmamoğlu'nun açıklamaları şöyle:

"Bu büyük haksızlık, adaletsizlik... Üzüntüm bu. Biz bunları haketmiyoruz. Tam böyle iftara yaklaşmıştım. Sultanbeyli'de bir aileye söz vermiştim. İftarda o ailemizin huzurunu hiç kaçırmadan iftarımızı açtık, dualarımızı ettik.

Saat 19.30'a doğru, böyle bir olumsuzluk seziyoruz gibi bir bilgi geldi. Ben hayallerimi, ideallerimi, Türkiye'nin geleceğini zaten 11 kişiye bağlamamıştım. Ben yine halkıma ve milletime inanıyordum. Şu sonuç olursa yıkılacağız, şu sonuç olursa her şey yıkılacak gibi bir inançla yol yürümediğim için temkinli, mağrurdum. 16 milyon insan mağdur edildi."

'BU ZARFA 4 TANE OY ATTINIZ...'

"Bu zarfa 4 tane oy attınız. Belediye Meclis Üyeliği, pırıl pırıl hiç sorun yok. Muhtar, bunda da sorun yok. Aynı zarfta bunlar. İlçe Belediye Başkanlığı bunda da hiçbir sorun yok. Ne güzel her şey harika. Sonra İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı. İlçe belediye başkanlıklarında 25'ini sen kazandın ya her şey güzel. Ekrem İmamoğlu kazandı diye İBB şaibeli, yolsuzluk var bu var, şu var. Kurdukları cümleleri ben burada kurmayı edepsizlik kabul ediyorum.

39 ilçedeki geçersiz oylar sayılsın biz buradan seçimi kazanacağız dediler. Sandık kurulları zihinde yok. Hani diyor ya "bir şeyler oldu ama ne oldu bilmiyoruz"."

'6 İLÇEDE OYLARIN TAMAMI SAYILDI'

"6 ilçede oyların tamamı sayıldı, yine Ekrem İmamoğlu. Dediler ki sondaj yapalım. 57 sandık seçildi, onların tamamı sayıldı. Ondan sonra Büyükçekmece, Maltepe üzerinden bir operasyon yapmaya çalıştılar. Savcı, polis devreye sokuldu.

41 bin 200 kısıtlı seçmen üzerinden ona da bakalım dediler. Baktılar ki 776 kişi oy kullanmış. o da yok. En son bir dakika dediler, sandık kurulu.

Ben Allah'a havale ettiğim o 7 üyenin ne yaptığını, nasıl bir bilgi akıttığını bilemiyorum. Onları niye Allah'a havale ediyorum. Türkiye'deki hukuk sistemi onların cevabını veremeyeceği için."

'16 NİSAN'DA, 24 HAZİRAN'DA AYNI ÜYELER VAR'

"Sandık kurullarını çıkarttınız ortaya. Neymiş? Memur yerine bankalardan memur olmayan kişiler istenmiş. Dönelim 16 Nisan'da, 24 Haziran'da var. Hatta aynı üyeler. Ben çağrı yapıyorum. 24 Haziran'da görev alan arkadaşlar, beni bulsunlar ben onlarla buluşacağım.

Söylenen laflar var ya, onlar sahtekar, yolsuz... Üzülüyorum. Bu vatandaşımı siz davet etmişsiniz. 212 sandıkta sandık kurulu üyeleriyle ilgili şaibe üzerinden karar veriyorsunuz. Tam kanunsuzluk üzerinden vermiyorsunuz, niye? O zaman bütün ilçelere gider.

Hadi hodri meydan, seçim sonuçlarından çıkan bütün ilçeleri, bütün meclis üyelerini iptal edin. Cesaretiniz yok."

'RAMAZAN AYINDA KUL HAKKI YEDİNİZ'

"Ekrem İmamoğlu'nun büyükşehiri kazanma hırsı dokunmuş olabilir. Bazı hedeflerinden sapmış olabilirler. Benim derdim memleketin demokrasi yolculuğu.

212 sandıkta kaç kişi var? 70 bin civarında oy var. 55 bin civarında oy kullanıldığını düşünelim. Hani ne olması lazım? O sandıklardan çıkan oylarda Ekrem İmamoğlu yüzde 90, rakibimiz yüzde 10 olması lazım. Yüzde 50.5 rakibimizin oyu yüzde 47 Ekrem İmamoğlu. Uydurdunuz.

Ekrem İmamoğlu kazanmasın belki bir sonraki seçimde kazanırız diye uydurdunuz. Ramazan ayında kul hakkı yediniz. Ben o 7 insanın yakasında 82 milyon insanın eli olduğunu düşünüyorum. "Kul hakkı" sözüyle ilgili olarak, "O insanlara haddini bildirmek için onu söyledim.

Öyle bir süreç, öyle bir mücadele ki milyonlar var içinde. YSK hırsızlık yaptı. Bu kadar insanın emeği var. Bana oy versin, vermesin. Bütün bu emekleri çalan, bütün bu emeklerin hırsızlığını yapan YSK üyelerine net olarak söyledim."

'KİMSE KAFASINI KUMA SOKMAYACAK'

"Bakın alınan kararın dayanağı. Vatandaş bunu anlasın. İstanbul'da 31 bin 186 sandık var. Alınan karar gereği 212 sandıktaki sandık kurulu üyeleri üzerinden olağanüstü itiraza dönük bir karar veriyor. Tam kanunsuzluk da değil. Karar verdiği 212 sandıkta oy sayısı 70 bin civarında. Varsayalım 55 bin oy kullanıldı.

Sayın Binali Yıldırım bu sandıklarda 50.5 oy almış, ben yüzde 47 oy almışım. Bunun neresinde haksızlık, hainlik? Kimse kafasını kuma sokmayacak. Baskı vardır. Ne demek YSK süreci aklayacak? Sağdan sola say Ekrem İmamoğlu, soldan sağa say Ekrem İmamoğlu. Bir şey bulamadık, uydurun kardeşim.

Size Fatih Sultan Mehmet'in bir sözünü okuyacağım; "Aklı öldürürsen, ahlak da ölür. Akıl ve ahlak öldüğünde millet bölünür. Kadı'yı satın aldığın gün adalet ölür. Adaleti öldürdüğün gün devlet de ölür."

Ben bütün AKP'li dostlarımın vicdanına sığınıyorum. Elinizi vicdanınıza koyun. Bu İmamoğlu'na yapılan reva mıdır diye sorun."

'GEREKEN HER TÜRLÜ TEDBİRİ ALACAĞIM'

"Gereken her türlü tedbiri alacağım, 100 binlerce kişi sandık başında, okullarda haklarını koruyacak.

Kargaşa bekleyenler, Gürültü isteyenler var. Benim vatandaşım sakin olacak. Milyonlarca İstanbullu lütfen mağduriyetimizi güler yüzle, sıcaklıkla anlatın. Demokrasi mücadelesini sandıkla vereceğiz.

47 gün sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz. Ben hakkımı yedirtmem."