İmamoğlu, AB Türkiye Delegasyonu Başkanı ile görüştü

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger ile bir araya geldi. İmamoğlu, 'Avrupa Birliği ile Türkiye ilişkileri, iki kıtanın buluştuğu İstanbul bakışı açısından çok önemli' dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında, Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger ile Fethi Paşa Korusu'nda bir araya geldi.

'İŞ BİRLİĞİ YAPABİLECEĞİMİZ ÇOK ALAN VAR'

İlk toplantı için böyle güzel bir yerin seçilmiş olmasından dolayı İmamoğlu'na teşekkür eden Berger, İstanbul'un birçok Avrupa ülkesinden daha büyük olduğunu söyledi.

Berger şöyle konuştu:

"Belediye Başkanlığı seçimlerinden dolayı sizi tebrik etmek istiyorum. Aynı zamanda bu makamların sizin üzerinize eklediği farklı, ağır bir yük var. Dolayısıyla büyükşehirlerde özellikle vatandaşlarla doğrudan irtibatta olmak çözüm oluşturur. Problemleri çözmek için ‘Bunları en yakın nasıl başarabiliriz’ anlayışından da ziyade problemlerin ne olduğunu anlayan insanlarla çalışmak çok önemli bizim için. Bu bağlamda ülkenin birçok yerinde yakın ilişkiler kuruyoruz. Tabii ulaşım gibi büyük sorunlar var. Fakat son zamanlarda bu sorunların arasına mülteci sorunları da eklendi. Dolayısıyla iş birliği yapabileceğimiz çok fazla alan var."

Ulaşım imkanlarının geliştirilmesinin ekonomi açısından da büyük önem arz ettiğini söyleyen Berger, "Aynı zamanda trafik sıkışıklığı çok büyük maliyeti olan bir durum. Sadece İstanbul’da 2 milyar avroluk ek masraf var. Bu çok yüksek bir rakam. Bu sadece İstanbul’da değil dünya çapında karşılan bir durum" dedi.

'AB İLE İLİŞKİLER ÇOK ÖNEMLİ'

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ise Berger'i ağırlamaktan memnuniyet duyduklarını belirterek şunları söyledi:

"Avrupa Birliği ile Türkiye ilişkileri özellikle Türkiye'mizin şehirleri açısından da hele hele iki kıtanın buluştuğu İstanbul bakışı ile çok önemli. Şehirleri çok önemsiyoruz ve bu noktada bütünüyle tüm düşüncelerimizin gerçekleşeceği başlangıç noktası kentlerdir, yerel yönetimlerdir. Bu yeni dönemde tümüyle bu düşüncelerimizi ve ortaya koyacağımız politikalarımızı özellikle AB ile beraber kuracağımız sağlıklı masalarda geliştirmek, üretme iş birliği yapmak konusunda çok hassas ve itinalı, aynı zamanda çok hızlı davranan bir yönetim olacağımızı sizlerin bilmesini isterim. Bu bir başlangıç ama çok değerli ve güzel iş birlikleri içinde önemli bir gün olarak kabul ediyorum."

AB’nin ön gördüğü bazı standartların kendileri için de çok değerli olduğunu söyleyen İmamoğlu, "Tümüyle bu ortamda eş güdümlü bir şekilde standartlara erişmek, insani açıdan erişmek, çevre düzeni açısından erişmek, insan hayatını kolaylaştırıcı düzenlemeleri yapabilmek bizim için çok önemli. İstanbul’un gerçekten sokağa çıkıp kime sorsanız öncelikli konusu ulaşım. Hem insanı önceleyen hem sağlığı önceleyen, hem insanları daha fazla ulaşım konusunda yaşamını kolaylaştıran öncü işlere imza atmak istiyoruz" dedi.