İmam hatiplere dolu süsü verdiler: İktidar böyle takiye yapıyor

İmam hatip okullarının servis, öğle yemeği gibi avantajlarla teşvik edildiği ve buna rağmen boş kaldığı bir dönemin ardından AKP imam hatip ortaokul ve liselerinin dolu olduğu ve yenilerinin yapılması gerektiği iddialarını dile getirmeye başladı. CHP Mersin Milletvekili Alpay Antmen ise yaptığı yazılı basın açıklamasında imam hatip okullarında doluluk oranını yüksek göstermek için kontenjanlarının düşürüldüğünü öne sürdü.

AKP cephesinden son günlerde yükselen imam hatip ortaokul ve liselerinin dolu olduğu için yenilerinin yapılması gerektiği iddialarını CHP Mersin Milletvekili Alpay Antmen yaptığı yazılı basın açıklamasıyla yanıtladı. Antmen, imam hatip okullarında doluluk oranını yüksek göstermek için kontenjanların düşürüldüğünü öne sürdü.

'BU İKTİDARDA HER NUMARA VAR'

Antmen, AKP'nin imam hatip verileriyle oynadığını belirterek, “Mersin’de birçok imam hatip okulunda toplam öğrenci sayısı 4130 iken bu yıl 2040’a indi. İktidar da çıkıp ‘imam hatipler tam dolu bu yüzden yenilerini açmalıyız’ diyor. Oysa gerçek bambaşka. İmam hatipler üzerinden siyasi rant elde etmek isteyen enflasyon, işsizlik, dış ticaret açığı rakamlarını aşağı göstermek için her türlü rakam oyununu yapan iktidar imam hatiplerde de aynı katakulliye başvurdu. Bu iktidarda her numara var” diye konuştu.

'DİNİ SİYASETE ALET EDİYORLAR'

Anadolu liselerinin belirlenen kontenjanların da üzerinde kayıt aldığını söyleyen Antmen, vatandaşın çocuklarının zorla imam hatiplere yönlendirildiğini belirterek, “Dini siyasete alet ettikleri yetmiyor şimdi de imam hatip doluluk oranı ile oynayarak imam hatipleri de saray iktidarlarına rant düzenine alet ediyorlar. İmam hatipler hiç bir önemde bu kadar suistimal edilmedi. İmam hatipler üzerinden siyaset yapmak en başta imam hatiplere ve imam hatipli kardeşlerimize zarar veriyor. Bir de bakıyorsun kendi çocukları maşallah en iyi kolejlerde, yabancı okullarda. Sonra bakıyorsunuz aynı adamlar her gün vatandaşı imam hatiplere yönlendiriyor. Çok istiyorlarsa kendileri kaydolsun çocuklarını kaydetsinler, ikiyüzlülük yapmasınlar” dedi.

CHP’li Antmen bazı anadolu liselerinin kontenjanlarının ve yerleşen öğrenci sayılarının olduğu listeyi de paylaştı;