İmam hatip öğrencilerine dini yemin

Kırşehir'de Fatma Tuz Zehra Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde öğrencilere dini yemin okutturulduğu görüntüler tepki çekti

Danıştay’ın Andımız’ın okullarda yeniden okutulması yönündeki kararı, tartışılmaya devam ederken, sosyal medyada paylaşılan bir görüntü dikkat çekti.

Görüntülerde, Kırşehir eski Valisi Necati Şentürk'ün, Fatma Tuz Zehra Anadolu İmam Hatip Lisesi'ndeki öğrencilere, "Selamünaleyküm" dediği görülürken, öğrencilerin ise, “Aleyküm selam. Bu ne güzel kelam. Yaşasın İslam. Elimizde Kur’an. Kalbimizde iman, bir Allah’a inanan Müslüman’ız Müslüman. Ayrılmayız bu yoldan. Hep doğru yoldan. Kitaba sünnete sarılan, emirlerini yapan, yasaklardan kaçınan Müslüman’ız Müslüman” şeklinde yanıt verdiği görüldü. Öğrencilere dini sözlerin yer aldığı bir yemin okutturulması tartışmalara neden oldu.

Andımız yerine, dini sözlerin yer aldığı bu yemin sosyal medyada da çok konuşulanlar arasına girdi.