İmam hatip dayatmasına tepkiler sürüyor

Bağcılar'da bulunan Dr. Kemal Naci Ekşi Anadolu Lisesi'nin boşaltılmasının ardından imam hatip lisesine dönüştürüleceği iddiası kamuoyunda tepkilere neden oldu.

İstanbul Bağcılar’daki Dr. Kemal Naci Ekşi Anadolu Lisesi'nin mevcut binasının bir imam hatip lisesine tahsis edileceği iddiasına tepkiler sürüyor. Bakırköy Belediye Başkanı ve CHP eski milletvekili Naci Ekşi’nin 31 yıl önce yaptırdığı lisenin şu an ilkokul olarak kullanılan yeni bir binaya taşınacağı, boşaltılan lisenin ise “Ümmü Mihcen Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi”ne dönüştürüleceği iddiası büyük tepkilere yol açtı.

Cumhuriyet’ten Seyhan Avşar’ın haberine göre, eski vekil Naci Ekşi de duruma tepki göstererek, “İhtiyaç yokken okulu imam hatip yapmaya kalkışıyorlar. Üzgünüm. Aynı zamanda öfkeli. Çocukları mahvetmek istiyorlar” diye konuştu.

'GÜZELİM ÇOCUKLARI MAHVEDİYORLAR’

Okulun başarılarına da vurgu yapan Ekşi, “Bu okul başarı sıralamasında ilk 10’daydı. İstanbul’un her tarafından öğrenci alan bir liseydi. Çok başarılı insanlar yetişti bu okulda. Şimdi hiçbir sebep yokken imam hatip yapıyorlar. Verilen karara üzülüyorum. Ayrıca kızıyorum. Güzelim çocukları mahvediyorlar” dedi.

TARİKAT VE CEMAAT BASKISI

CHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya ise imam hatip kararının bazı tarikat ve cemaatlerin baskısı sonucu gündeme geldiğini açıklayarak iddiaları Meclis gündemine taşımıştı.

