İmam hatibe dönüştürülen ortaokulda öğrenci ve velilerden tepki

Eskişehir Şehit Yunus Baykal Ortaokulu'nun bir kısmının imam hatip ortaokuluna çevrilmesine karşı öğrenciler ve veliler bugün okul müdürünü protesto etti.

Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretim Genel Müdürlüğü tarafından gönderilen yazıda "Eğitim sistemi içerisindeki faaliyetlerini sürdüren imam hatip ortaokullarına halkımızın ilgisi artmakta, mevcut okullarımızın kapasitesi vatandaşlarımızın taleplerini karşılayamamaktadır" gerekçesiyle Eskişehir'de 23 okulun imam hatip ortaokuluna çevrilmesi kararı alındı. Çocuklarının imam hatipte okumalarını istemediklerini belirten veliler, bu durumu protesto etti.

soL'a konuşan veliler, "Biz bilimsel eğitim anlayışını savunuyoruz, fakat burada dine dayalı bir eğitim verilmek isteniyor. Laiklik her alanda özgürlük getirir, bu yaptıkları özgürlüğü ortadan kaldırmaktadır'' derken ''Buraya geldiğimizde bize 'sadece bir imam hatip sınıfı açıyoruz' dediler fakat bu aşama aşama okulun dönüşeceğini gösteriyor. Biz önce çocuklarımızın okulunda daha sonra her yerde bu uygulamalara karşı çıkmak için bütün velilerle mücadele vereceğiz" ifadelerini kullandı.

Bir başka veli okulun imam hatip ortaokuluna çevrildiğini çocuklarından öğrendiğini belirterek öğrencilerin bu duruma tepki gösterdiklerini söylerken "Sınıf mevcutları 30'a yakın, öğrenciler sınıflara sığmıyor buna rağmen burada bizimle görüşen İlçe Milli Eğitim Müdürü imam hatip sınıfını doldurabildikleri takdirde sınıfın açılacağını söylüyor. Bizim çocuklarımız imam hatip mezunu olmak istemiyorlar" dedi.

