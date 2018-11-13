İmam AKP adaylığını cami kürsüsünde açıkladı

İmam İmdat Atmaca, cuma namazı öncesi cami kürsüsünde dini konulardaki vaazının sonunda yaklaşan yerel seçimlerde AKP’den Ayvacık belediye başkanlığına aday adayı olmak için istifa ettiğini duyurdu.

Samsun'un Ayvacık ilçesindeki Merkez Camisi imamı İmdat Atmaca, cuma namazı öncesi cami kürsüsünde dini konulardaki vaazının sonunda yaklaşan yerel seçimlerde AKP’den Ayvacık belediye başkanlığına aday adayı olmak için istifa ettiğini duyurdu, hizmete talip olduğunu açıkladı. İmamın vaaz kürsüsünde yaptığı adaylık konuşma görüntüleri paylaşıldığı sosyal medyada tepki çekti.

DHA'nın haberine göre Ayvacık'taki Merkez Camii'nde görev yapan 20 yıllık imam İmdat Atmaca, önceki hafta cuma namazı için kürsüde dini konularda vaaz verdi. Atmaca, vaazın sonunda yaklaşan belediye başkanlığı seçimlerinde AKP’den Ayvacık Belediye Başkanlığı için aday adayı olacağını duyurdu. İmam Atmaca, "Yaklaşan yerel seçimlerde belediye başkanı olarak sizlere hizmet edebilmek için istifa ettim. Nasip olursa farklı bir kurumda sizlere hizmet etmeye gayret edeceğim. Eğer ki nasip olmazsa başka bir camide görevimize devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

İmam İmdat Atmaca'nın vaaz kürsüsünde yaptığı konuşmanın görüntüleri, sosyal medyada paylaşıldı. İmamın vaaz kürsüsünde yaptığı konuşma bazı sosyal medya kullanıcılarının tepkisini çekti. İmam İmdat Atmaca, "Cemaatime veda konuşması yaptım. Bu bir veda konuşmaydı. Birileri bu veda konuşmamı saptırmak istiyor. Amaçları bizi yıpratarak siyasi rant sağlamak" dedi