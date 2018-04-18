'İmalat sanayindeki firmaların dörtte üçü kurdan çekiniyor'

İstanbul Sanayi Odası araştırmasına göre imalat sanayindeki firmaların yüzde 75'i kurdan olumsuz etkilenecekleri kanaatinde.

İstanbul Sanayi Odası (İSO), imalat sanayinde gelecek bir yıllık beklentileri içeren ilk araştırma olan “Türkiye Sanayisinde Görünüm ve Beklentiler” raporunu açıkladı.

Dünya'nın aktardığına göre IHS Markit iş birliğinde mart ayında 400 sanayi firması ile yapılan ankete göre, önümüzdeki bir yılda "üretim, kârlılık, istihdam, yatırım harcamaları ve yeni siparişlerde artış" bekleniyor.

KURU RİSK OLARAK GÖRENLERİN ORANI YÜZDE 75,5

Araştırmaya göre, önümüzdeki 12 aylık gelişmelerin 'işletme performansına etkileri' konusunda en yüksek risk unsuru olarak yüzde 77,5 ile hammadde fiyatları görülüyor.

Bu riski yüzde 75,5 ile döviz kurları takip ediyor.