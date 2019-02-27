İller Bankası tasfiye ediliyor: İller Bankası arazileri ve binaları elden çıkarılıyor

Mimarlar Odası Ankara Şubesi, 'İller Bankası mülkiyetinde olan arazileri ve kamu binalarını gözden çıkarma hakkını kendinde gören iktidar, müsrif evlat gibi tüm değerlerimizi öğüten makineye dönüşmüştür. İller Bankası’nın geldiği durum ülke ekonomisinin hazin çöküşünü gösteriyor' açıklamasında bulundu.

Mimarlar Odası Ankara Şubesi, İller Bankası’nın mülkiyetinde olan arazilerinin ve binalarının elden çıkarıldığını açıkladı.

Mimarlar Odası Ankara Şubesi, konuya ilişkin açıklamasında “Cumhuriyetin planlı kalkınmada örnek kuruluşu İller Bankası, Ulus’taki tescilli kültür varlığı Seyfi Arkan’ın tasarım binasının yıkılmasının ardından kiraya çıkmıştı. Şimdi de İller Bankası’nın sosyal tesislerinin 153 bin metrekare arazisi konut ve ticarete açılıyor ve 24 adet taşınmazının satılması için 11 Mart’ta ihaleye çıkılacak" dedi.

Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan, “İller Bankası mülkiyetinde olan arazileri ve kamu binalarını gözden çıkarma hakkını kendinde gören iktidar, müsrif evlat gibi tüm değerlerimizi öğüten makineye dönüşmüştür. Ev sahibi iken tarihi binasını yıktı. Çukurambar’da kiraya çıktı kiracı oldu. Şimdi sosyal tesislerini elden çıkartıyor. 11 Mart’ta yapılacak ihale ile Ankara’da 6, İstanbul’da 15, Elazığ’da 2, Gaziantep’te 1 olmak üzere 24 taşınmazını da satışa çıkartıyor. İktidarın elindeki İller Bankası, sonrası meçhule giden bir kurum haline geldi” diye konuştu.