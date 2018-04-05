İlkyardım hastanesinde, bu kaçıncı yangın?

Gaziosmanpaşa Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde çıkan yangının hızla büyümesi, yangına dayanıklı olmayan dış cephe kaplamasına bağlanıyor.

Gaziosmanpaşa Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde çıkan yangın büyük paniğe yol açarken, yangın hastaneyi ilk kez vurmadı.

Aynı yerde 26 Eylül 2011'de bina inşa edilirken de yangın çıkmış ve kullanılan dış cephe malzemesinin alev alması eleştirilere neden olmuştu.

Dış kaplamanın yangına dayanıklı olmadığı ifade edilirken, arkası strafor kaplı malzemenin hızla yandığı ve işçi yatakhane ile yemekhanelerine eriştiği aktarıldı.

Öte yandan hastane, tam 15 yıldır inşaat halinde olduğu belirtiliyor.