İlkokulun yakınına atış poligonu açıldı!

İstanbul Mecidiyeköy’de, yakınında bir ilkokul olan binaya atış poligonu açıldı.

İstanbul Mecidiyeköy'de bir ilkokulun yakınında, 10 katlı bir binanın zemin katına atış poligonu açıldı.

Ruhsatlı silahı olup kendi silahıyla atış yapmak isteyenlerin yanı sıra silahı olmayanlar da poligonlarda havalı silahlarla atış yapabiliyor. Poligonda atış yapabilmek için aranan tek şartsa 18 yaşında olmak. 18 yaş altı çocuklarsa poligona velileriyle girip atış yapabiliyor. Atış yapmak için deneyim gerekmiyor. Poligonda temel atış teknikleri ve atış bilgisi veriliyor.

Gazete Habertürk'ten Öznur Karslı'nın haberine göre atış poligonlarının yasaya göre açılıp çalıştırıldığı ancak pratikte böyle işlemediğini söyleyen Cem Cesur, “İşletmeciler yasadaki boşluklardan yararlanıyor. Şartları sağladığınızda işletme ruhsatını ve izin belgesi alabiliyorsunuz. Evraklarınız Ankara’ya İçişleri Bakanlığı’na gidiyor, bilirkişiler mekanı araştırmaya sokuyor. Yeriniz onay alırsa çalışmaya başlıyorsunuz. Önemli kısım ise yangın çıkışlarının yapılması, tahliye alanlarının olması. Bunları tamamladığınız takdirde sorun yok. En önemlisi atış poligonunun nereye yapıldığı. Poligondaki maddelerin hepsi patlayıcı. Dolayısıyla insanların yaşadığı, çalıştığı, gelip geçtiği yerleşim alanlarının ortasına değil, şehrin dışına yapılması gerekiyor. Yönetmelikte poligonun yerleşim yerlerine uzaklığı şartı aranmadığı için yasa kılıfına uyduruluyor. Türkiye’deki poligonların hiçbiri prosedürlere uygun değil. Atış poligonlarının meskûn mahallere yapılamacağı yönünde kesin bir ifade yok” diye konuştu.