İlkokulda başı açık kız öğrencilere: Cehennemde yanacaksınız

İstanbul Arnavutköy’de bir ilkokulda birinci sınıf öğrencilerine velilerinden izin alınmaksızın Mevlit Kandili etkinliği adı altında takke-türban giydirip ilahi okuttular. Okulda Kuranı Kerim dersine giren bir öğretmenin başı açık kız öğrencilere ‘cehennemde yanarsınız’ dediği, sınıfta bırakmakla tehdit ettiği, çocukların okula gitmekten korktukları belirtildi.

İstanbul’un Arnavutköy ilçesine bağlı Çilingir Mahallesi’nde yer alan Alp İlköğretim Okulu’nda birinci sınıf öğrencilerine 20 Kasım’da Mevlit Kandili etkinliği adı altında takke ve türban giydirilerek ilahi söyletildi. Öğrencilerden birinin velisi, kendisinin izni alınmadan çocuğunun böyle bir etkinlikte yer almasına tepki gösterdi.

Çocuklarının olumsuz etkilenmemesi için isminin yayımlanmasını istemeyen veli, okulda yaşananları soL’a anlattı.

20 Kasım’da düzenlenen Mevlit Kandili etkinliğinin sorumlusu S.B.’nin okuldaki Kuranı Kerim dersine girdiğini belirten veli, S.B.’nin derse türban ve takke giymeden gelen öğrencilere sözlü tacizde bulunduğunu, not düşürme ve sınıfta bırakmakla tehdit ettiğini ifade etti.

soL'a konuşan veli, derse giren S.B.'nin çocuklara “Sol elle yemek yersen şeytan da seninle yer”, “Başın açık gezersen cehennemde yanarsın” gibi sözler sarf ettiğini dile getirdi ve “Ben de okulda din kültürü dersi aldım ama böyle bir şey görmedim. Çok rahatsız oldum bu durumdan” diyerek okulda iki çocuğunun okuduğunu ve 7. sınıftaki kızının artık okula gitmek istemediğini ve söz konusu öğretmenden korktuğunu belirtti.

PAZAR SABAHI 'NAMAZ ETKİNLİĞİ' DAYATMASI

soL’a konuşan velinin verdiği bilgiye göre, okulda son olarak 9 Aralık Pazar günü düzenlenen “Sabah namazına gidiyoruz” adlı etkinlik kapsamında 7. sınıf öğrencileri namaza götürüldü. Kuranı Kerim dersi öğretmeni “namaz etkinliği”ne gelmeyen öğrencilerin isimlerini aldı. Veli “Kızım 7. sınıfta okuyor. Pazar sabahı sabah namazı için kayıt alınmış, kim gelecek kim gelmeyecek diye. Gelmeyenlere niçin gelmiyorsunuz denilmiş. Ben de çocuğuma ‘öğretmenin nedenini sorduğunda benim telefon numaramı ver, beni arasın, niçinini ben açıklarım' dedim. Ama herhangi bir arama olmadı” dedi.

Veli “Oğluma da Mevlit Kandili etkinliği adı altında takke giydirilip ilahi söyletilmiş… Bu durumdan çok rahatsızım ama işimden bir fırsat yaratıp okulla görüşmeye gidemedim. Öncesinde okulda bir 10 Kasım etkinliği yapılmıştı. Muhteşem bir etkinlikti, gerçekten çok severek izledim. Akabinde böyle bir şeyin olması beni çok rahatsız etti. Din farklı bir şeydir, eğitim farklıdır. Din eğitimi almak isteyen imam hatibe gider zaten. Bir ilköğretimde bunun yapılması beni çok rahatsız etti” dedi.

Okul yönetimiyle konuyu görüşeceğini belirten veli, 7. sınıfta okuyan kızının bu baskılardan sonra okula gitmek istemediğini ve Kuranı Kerim dersine giren öğretmenden korktuğunu dile getirdi.