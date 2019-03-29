İlkokul müdüründen skandal paylaşım: EYT'lere 'beyinsiz' dedi

Eskişehir'deki bir ilkokulun müdürü olan İsa Özden'in emeklilikte yaşa takılanlara yönelik 'beyinsiz' ifadesini kullandığı ve seçimden sonra iç savaş çıkacağını iddia ettiği sosyal medya paylaşımı tepkilere neden oldu.

Eskişehir'de ilkokul müdürü İsa Özden sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda emeklilikte yaşa takılanlara (EYT) "beyinsiz" dedi, seçimden sonra iç savaş çıkacağını öne sürdü. 31 yıldır öğretmenlik, okul müdürlüğü ve şube müdürlüğü görevlerinde bulunan, 5 yıldır da İbrahim Karaoğlanoğlu İlkokulu Müdürlüğünü yapan İsa Özden, sosyal paylaşım sitesindeki hesabından tepki çeken bir paylaşımda bulundu. Sözcü'den Kemal Atlan'ın haberine göre Müdür İsa Özden, hesabından, “EYT yoksa oy yok diyen beyinsiz abim. Seçimden sonra iç savaş çıkınca seni çalıştıracak fabrikaların hepsi kapanacak. Zira Türkiye bir reaksiyonu kaldıramaz… Sana EYT çıkaracaksa gene AK Parti çıkaracak. DUY DUY” şeklinde paylaşımda bulundu. Müdürün bu paylaşımına, okulunda öğrencileri bulunan veliler başta olmak üzere birçok vatandaş tepki gösterdi.