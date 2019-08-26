İlköğretim öğrencisinin sadece kıyafet masrafı en az 500 lira

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Genel Başkanı Bendevi Palandöken, 'İlköğretim öğrencisinin sadece kıyafet masrafı olarak iki adet gömlek, iki süveter, iki yelek ve iki pantolon ile bir çift ayakkabı en az 500 lira olarak belirlenirken, bu fiyatlar ürünün kalitesine ve semte göre bin 500 ile 2 bin TL arasında farklılık gösterebiliyor' dedi.

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Genel Başkanı Bendevi Palandöken, geçen yılla kıyaslandığında öğrencilerin okul masraflarında yüzde 30'luk bir artış gözlemlendiğini açıkladı.

Okul ihtiyaçları için yapılan harcamaların kaliteye ve semte göre değiştiğini söyleyen Palandöken, "İlköğretim öğrencisinin sadece kıyafet masrafı olarak iki adet gömlek, iki süveter, iki yelek ve iki pantolon ile bir çift ayakkabı en az 500 lira olarak belirlenirken, bu fiyatlar ürünün kalitesine ve semte göre bin 500 ile 2 bin TL arasında farklılık gösterebiliyor" dedi.

Palandöken, bunun yanına ulaşım giderleri, yemek v.b. gibi harcamaların da ekleneceğini dile getirdi.