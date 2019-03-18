İlker Başbuğ'la ilgili yeni bir belge ortaya çıktı: Soruşturma görevdeyken başlamış

Ergenekon soruşturması kapsamında bir dönem tutuklu kalan İlker Başbuğ’un henüz görevdeyken şüpheli olarak soruşturulduğu ortaya çıktı.

Eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ hakkında henüz görevdeyken soruşturma açıldığı, adının “şüpheli” olarak yer aldığı suç duyurusunun daha görevdeyken Ergenekon davası klasörlerine konduğu ortaya çıktı. Belgeyi Savcı Zekeriya Öz’e ulaştırarak TSK komutasının yargılanmasını isteyen isimler hakkında ise bugüne kadar soruşturma açılmadı.

Cumhuriyet'ten Barış Terkoğlu'nun haberine göre, İrticayla Mücadele Eylem Planı olarak bilinen "kumpas belgesi" 12 Haziran 2009 tarihinde Taraf gazetesinde yayımlanmıştı. 7 Ağustos 2009’da İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, suç yerinin Ankara olması nedeniyle soruşturmanın Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülmesini istedi. Fethullahçıların soruşturmayı İstanbul’a taşıma isteği gerçekleşmeyince, 30 Eylül 2009 günü Cemaatçi Savcı Zekeriya Öz’e gönderilen ihbar mektubuyla soruşturma yeniden İstanbul’a düşürüldü. Bir asker tarafından yazıldığı iddia edilen isimsiz mektup, 23 Ekim 2009’da Cemaat medyasında yer aldıktan sonra 30 Ekim 2009 tarihinde İnsan Hakları ve Mazlumlar İçin Dayanışma Derneği (Mazlum-Der) üyeleri harekete geçti.

Kanıt olarak Taraf’ta yer alan haberleri de gösteren dernek üyesi 12 kişi, aralarında dönemin Genelkurmay Başkanı Orgeneral İlker Başbuğ ve Birinci Ordu Komutanı Hasan Iğsız’ın da bulunduğu toplam dokuz asker hakkında Ergenekon üyeliğinden dava açılmasını istedi. Dönemin Başsavcıvekili tarafından Ergenekon Savcısı Zekeriya Öz’e gönderilen suç duyurusu aracılığıyla Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ, 1. Ordu Komutanı Hasan Iğsız, Albay Dursun Çiçek, Korgeneral Mehmet Eröz, Tümgeneral Mustafa Bakıcı, Albay Hicri Dinçerol, Albay Sedat Özüer, Albay İlker Ziya Göktaş, Albay Fuat Selvi hakkında soruşturma açıldı. Soruşturma belgesi İlker Başbuğ ve TSK’nin kurmay kademesi henüz görevdeyken Ergenekon Davası klasörlerine kondu.

Genelkurmay Başkanı’nın da aralarında olduğu askerler için “şüpheli” yazan belgeyi davanın avukatlarından Celal Ülgen Ergenekon klasörleri arasında o günlerde fark etti. Belgeye ulaştıktan sonra neler olduğunu Ülgen şöyle anlattı: “Bu belgeyi Sayın Genelkurmay Başkanı ile paylaşmak istedim. Ama at izinin it izine karıştığı bir dönemden geçiyorduk. En yakınınıza bile güvenemezdiniz. Bu nedenle evrakları ve imzacıları ile ilgili kimlik bilgilerini salt Genelkurmay Başkanı’na verebilecektim. Bu yönde bir girişimde bulundum. Ancak Sayın Genelkurmay Başkanı ile o dönemde buluşmak mümkün olmadı. O bana başka birileri vasıtası ile ulaşabildi ama kimseye güvenemezdim.”

Zekeriya Öz’e ulaşan suç duyurusuyla Genelkurmay Başkanı’nın da aralarında olduğu isimlerin kumpas soruşturulmalarına adının karıştırılmasını isteyen 12 Mazlum-Der üyesi ise şöyle: Cihat Gökdemir, Mehmet Cüneyt Sarıyaşar, Salih Serdar, Avni Çebi, Nurettin Yavuz, Leyla Demir, Ramazan Arıtürk, Zeliha Yüce Yılmazoğlu, Kenan Alpay, Fesih Kaya, Cevat Özkaya, Yaman Yıldız.

Ülgen’in işaret ettiği kişiler arasında bulunan dönemin Mazlum-Der Şube Başkanı Cihat Gökdemir bugün İnsan Hakları ve Adalet Hareketi (İHAK) Başkanı. Kenan Alpay ise Akit gazetesinde yazarlık yapıyor. Suç duyurusunda bulunan isimlerin tamamı İslamcı kuruluşlarda görev alıyor. Ergenekon dosyasına giren olayla ilgili bugüne kadar herhangi bir soruşturma açılmadı.