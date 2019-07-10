İlk ve ortaokulda teneffüs süreleri değiştirildi

Resmi Gazete’de yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği'yle birlikte yeni düzenlemeler açıklandı.

Resmi Gazete’de yayımlanan ‘Milli Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik’e göre, İlk ve ortaöğretim kurumlarında yeni düzenlemeler yapıldı.

Yönetmelik değişikliğiyle birlikte, ilk ve ortaokullarda teneffüs süreleri 10 dakikadan 15’e çıkarıldı. İkili eğitim yapılan okullarda ise en az 10 dakika olmasına karar verildi. İlköğretime başlama şartı ise, “69 ayı doldurmak” olarak yenilendi. Okullardaki ana sınıfına başlama yaşı 48-66 aylık iken Eylül ayı sonu itibarıyla 57-68 aylık oldu.