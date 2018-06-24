İlk sonuçların açıklanmasıyla Diyarbakır'da kutlama

Açıklanan ilk seçim sonuçlarıyla birlikte HDP Diyarbakır İl Binası önünde halaylarla kutlama başladı.
Yüksek Seçim Kurulu oy verme işlemlerinin sona ermesinin ardından seçimlere dair ilk sonuçlar yansıdı. Saatlerdir HDP Diyarbakır il binası önünde sonuçların açıklanmasını bekleyen kitle, seçim otobüsünden çalınan seçim şarkıları eşliğinde kutlamalara başladı.
#Seçim2018
Yüksek Seçim Kurulu oy verme işlemlerinin sona ermesinin ardından seçimlere dair ilk sonuçlar yansıdı. Saatlerdir HDP Diyarbakır il binası önünde sonuçların açıklanmasını bekleyen kitle, seçim otobüsünden çalınan seçim şarkıları eşliğinde kutlamalara başladı. pic.twitter.com/xqLwI8FSmK
— Mezopotamya Ajansı (@MAturkce) June 24, 2018