İlk sonuçların açıklanmasıyla Diyarbakır'da kutlama

HDP Diyarbakır İl Binası önünde oy verme işleminin sonlanmasıyla birlikte bekleyişe geçen HDP'liler, açıklanan ilk sonuçları halay çekerek kutladı.
Haber Merkezi
Pazar, 24 Haziran 2018 21:37

Açıklanan ilk seçim sonuçlarıyla birlikte HDP Diyarbakır İl Binası önünde halaylarla kutlama başladı.

Yüksek Seçim Kurulu oy verme işlemlerinin sona ermesinin ardından seçimlere dair ilk sonuçlar yansıdı. Saatlerdir HDP Diyarbakır il binası önünde sonuçların açıklanmasını bekleyen kitle, seçim otobüsünden çalınan seçim şarkıları eşliğinde kutlamalara başladı.
 