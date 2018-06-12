İlk hile iddiası: AKP'ye basılmış oy pusulası verdiler

24 Haziran seçimleri için Paris'teki Türkiye Başkonsolosluğu'na giden bir vatandaş kendisine verilen oy pusulasına AKP mührünün basıldığını gördü.

Yurt dışında yaşayan vatandaşlar için oy kullanma işlemleri devam ederken, Paris’ten bir hile iddiası gündeme geldi.

Türkiye’de 24 Haziran’da yapılacak Milletvekili Genel Seçimi ve Cumhurbaşkanlığı Seçimi için Paris’teki konsolosluk binasına oy kullanmaya giden bir kişiye, sandık görevlileri tarafından pusula ve zarf kapalı bir şekilde teslim edildi. İddiaya göre; oy kullanmak için kabine giren vatandaş, oy pusulasında AKP’nin bulunduğu yere mühür basılı olduğunu gördü ve hemen duruma itiraz etti.

Sözcü'nün haberine göre, itirazının ardından video çekip olayı anlatan vatandaş, “Cumhurbaşkanlığı için hazırlanan pusulada herhangi bir sorun yoktu. Ama partilerin yer aldığı oy pusulasında AKP’ye mühür vurulmuştu. Ben hiçbir seçimde AKP’ye oy vermedim. Gerekli itirazlarımı da gerçekleştirdim” dedi.

Hazırlanan tutanak sonrasında, vatandaşa yeni bir boş pusula verilip oy kullanması sağlandı.

CHP İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi konuyla ilgili bir mesaj paylaşarak, “O sandıkta CHP, İyi Parti temsilcileri var. Hatalı oy kullanıp olay çıkarma daha yüksek ihtimal. Durum kontrol altında dostlar” dedi.