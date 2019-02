Bayrampaşa'da bulunan bir AVM'ye bombalı saldırı hazırlığı yaparken yakalanan 7'si tutuklu 14 IŞİD'linin yargılandığı davada sanıklardan Can Yenil, 'İlk hedefim Eminönü'nü patlatmaktı. Daha sonra AVM'ye gitmekti' dedi.

2017 yılı Cumhuriyet Bayramı'nda Bayrampaşa'da bir AVM'de bombalı saldırı hazırlığı sırasında yakalanan IŞİD'li sanıkların yargılaması sürüyor.

Habertürk muhabiri Serdar Kulaksız'ın haberine göre, Savcı, AVM'de yakalanan sanıklar Can Yenil, Hatice Yurdakul, Mucahit Şahin, Sezgen Pekdemir hakkında ağırlaştırılmış müebbet ve 62 yıla kadar hapis talep etti. Savcı diğer sanıklar hakkında da 2 yıldan 15 yıla kadar değişen hapis cezalarına çarptırılmasını istedi. Duruşmada söz alan sanık Can Yenil, "Benim ilk hedefim Eminönü'nü patlatmaktı. Daha sonra AVM'ye gitmekti. Bana kimse bomba ve silah yardımında bulunmadı. Her şeyi ben yaptım" dedi.

Duruşma ertelendi.