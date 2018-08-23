İlk atamalar bayram sonu yapılacak

24 Haziran seçimlerinin ardından bakan ve bakan yardımcılarının atamalarını yapan Erdoğan, yeni dönemin ilk büyükelçileri ile valilerini atayacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni atamalara bayramdan sonra devam edecek.

Dışişleri Bakanlığı’nda hazırlıkları süren büyükelçiler kararnamesinin, bayramdan sonra yayınlanabileceği belirtiliyor. Aynı şekilde valiler kararnamesinin de İçişleri Bakanlığı’nca hazırlıklarının sürdüğü ve bayramdan sonraki süreçte yayınlanabileceği ifade ediliyor.

Kararnamede, yurt dışında görev yapma sürelerini tamamlamış olan Türkiye’nin ABD nezdindeki Washington Büyükelçisi dahil olmak üzere önemli merkezlerdeki büyükelçilerle ilgili kararların yer alması bekleniyor. Erdoğan’ın, büyükelçi atamalarında Dışişleri geleneğinin dışına çıkarak, başka alanlardan isimleri de büyükelçi olarak atayabileceği belirtiliyor.