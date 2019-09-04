İlim Yayma Cemiyeti’ne 100 milyon TL!

Nurculara yakınlığı ile bilinen İlim Yayma Cemiyeti, yurtlarında kalan öğrenciler için KYK’den yardım alan derneklerden biri. Derneğe yapılan aylık desteğin 12 milyon lirayı bulduğu belirtiliyor. Yardım, 9 ay üzerinden hesaplandığında ise 100 milyon lirayı geçiyor.

Kredi ve Yurtlar Kurumu’nun (KYK), "kamu yararına" çalışan dernek ve vakıflara, 9 ay boyunca öğrenci başına yaptığı 600 liralık barınma ve beslenme yardımı ile cemaat yurtlarına her ay milyonlarca lira parasal destek sağlanıyor. Ensar Vakfı, Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfı (TÜRGEV), Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) ve İlim Yayma Cemiyeti gibi vakıf ve derneklerin yurtları için aktarılan para ise yüz milyonları buldu.

Nurculara yakınlığı ile bilinen İlim Yayma Cemiyeti, yurtlarında kalan öğrenciler için KYK’den yardım alan derneklerden biri. İlim Yayma Cemiyeti’nin Türkiye genelinde ortaöğretim ve yükseköğretim yurdu olarak hizmet veren 150’den fazla yurdu bulunuyor. Bu yurtların 20’den fazlasını ortaöğretim yurtları oluştururken, bu yurtların toplam öğrenci kapasitesi 4 bini buluyor.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre, Yükseköğretim yurdu olarak hizmet veren yurt sayısı ise 145. Bu yurtlardan 120’yi aşkını aktif şekilde öğrenci kabul ederken, öğrenci kapasitesi 20 bini geçiyor. Aktif başvuruya kapalı yurtların kapasitesi ise 2 binden fazla. Birçok ilde yurdu bulunan İlim Yayma Cemiyeti, yurtlarının reklamını “devlet destekli ekonomik yurt” sloganı ile yapıyor.

Barınma ve beslenme için öğrenci başına vakıf ve derneklere verilen 600 lira, İlim Yayma Cemiyeti’nin aktif şekilde öğrenci alımı yapan yurtlarının kapasitesi olan 20 bin ile hesaplandığında, sadece bu derneğe yapılan aylık desteğin 12 milyon lirayı bulduğu görülüyor. Yardım, 9 ay üzerinden hesaplandığında ise 100 milyon lirayı geçiyor. Sadece İlim Yayma Cemiyeti’ne yapılan yardım, devlet kasasından vakıf ve cemaatlere aktarılan parasal desteğin vehametini ortaya koyuyor.