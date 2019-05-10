İliksiz cübbede düğme arayan Danıştay Başkanı: Yargı yandaş gibi değerlendirilmemeli...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın karşısında iliksiz cübbesinde düğme aramasıyla gündeme gelen, Erdoğan'la Rize'de çay toplayan, kızı bir günde Yargıtay'a terfi eden Danıştay Başkanı Zerrin Güngör, 'Yargı kararlarına eleştiri getirilirken, yargı ve yargıçlar idarenin yandaşı ya da idarenin faaliyetlerine sürekli engel çıkaran bir güç gibi değerlendirilmemelidir' dedi.

Danıştay'ın kuruluşunun 151. yılı dolayısıyla Danıştay Konferans Salonu'nda bir tören düzenlendi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun da katıldığı törende konuşan Danıştay Başkanı Zerrin Güngör, "Yargı kararlarına eleştiri getirilirken, yargı ve yargıçlar, idarenin yandaşı ya da idarenin faaliyetlerine sürekli engel çıkaran bir güç gibi değerlendirilmemelidir" dedi.

Yargı kararlarının, hukuki sınırlar içinde bilimsel yönden eleştirilmesinin mümkün olduğunu belirten Güngör, "Yargı kararlarının, taraf menfaatlerine göre değil, objektif bilimsel kriterlere göre değerlendirilmesinin, hukukun gelişmesine katkı sağlayacağına inanıyoruz. Bir ülkede yargının saygınlığının zedelenmesi, ekonomik, sosyal, siyasi istikrarın, huzur ve barışın sağlanmasını zorlaştıracak yıkıcı etkilere yol açar. Bu konuda gerekli özenin gösterilmesi tüm yargı mensuplarının haklı beklentisidir" diye konuştu.

İLİKSİZ CÜBBEDE DÜĞME ARAMIŞTI...

Danıştay'ın düzenlediği bir törende Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın karşısında iliksiz cübbesinde düğme aramasıyla eleştiri konusu olan Danıştay Başkanı Zerrin Güngör, "Yargı hiç bu kadar tarafsız ve bağımsız olmamıştı" sözleriyle de tartışma yaratmıştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yüksek yargı üyeleriyle yaptığı Rize ziyaretinde de yer alan ve Erdoğan'la birlikte çay toplayan isimlerden olan Güngör, kızının bir günde Yargıtay'a terfisiyle de gündeme gelmişti.