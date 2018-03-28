İlhan Cihaner'i gözaltına aldıran savcıya ilişkin yeni karar

AİHM, Erzincan Cumhuriyet Başsavcısı olduğu dönemde İlhan Cihaner'i gözaltına aldıran cemaatçi savcı Osman Şanal'ın tahliye talep ettiği başvurusunu reddetti.

CHP İstanbul Milletvekili İlhan Cihaner ile emekli Orgeneral Saldıray Berk'in de aralarında bulunduğu 14 ismin "Ergenekon" suçlamasıyla yargılanıp beraat ettikleri davanın savcılarından olan tutuklu Osman Şanal, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne (AİHM) tahliye başvurusunda bulunmuştu.

Başvurusunda, cezaevinde tek kişilik odada tutulduğunu belirten Şanal, tek kişilik oda uygulaması sonucu psikolojik rahatsızlık yaşadığını, ilaç kullanmaya başladığını söyledi.

İddiaları ve Adalet Bakanlığı tarafından sunulan görüşleri değerlendiren AİHM, Şanal'ın tedbiren tahliyesini istediği başvurusunun reddedilmesine karar verdi.