İlhan Cihaner'i gözaltına aldıran eski özel yetkili savcı Şanal'a 15 yıl hapis istemi

Erzincan Cumhuriyet Savcılığı görevini yürüttüğü sırada İlhan Cihaner'i makamında gözaltına aldıran eski özel yetkili savcı Osman Şanal'ın 'FETÖ' üyeliğinden 15 yıla kadar hapsi istendi.
Perşembe, 17 Ocak 2019 16:36

Eski Erzurum özel yetkili savcısı Osman Şanal’ın, "FETÖ" üyeliği suçlamasıyla yargılandığı davada savcı, sanığın 15 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını istedi. Ankara 16. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, sanık Şanal tutuklu bulunduğu cezaevinden SEGBİS’le bağlandı.

Duruşmaya İlhan Cihaner de katıldı.

Şanal, hakkındaki iddiaları reddederken, duruşma savcısı mütalaasını açıkladı. Şanal’ın üst sınırdan cezalandırılmasını isteyen savcı, terör örgütüne üyelik suçundan Şanal’ın 15 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti.

Duruşma ileri bir tarihe ertelendi. 

NE OLMUŞTU?

Dönemin Erzincan Cumhuriyet Başsavcısı olan İlhan Cihaner, İsmailağa cemaatine yönelik soruşturma başlattığı gerekçesiyle 2010 yılında makamında gözaltına alınmıştı. 