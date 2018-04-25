İlginç Abdullah Gül iddiası: 27 Nisan'ı bekliyor

Yeni Şafak yazarı Mehmet Acet, 'Ankara’da Abdullah Gül’ün hafta sonuna kadar kararını netleştirip bir açıklama yapacağı beklentisi var. Gül, 27 Nisan e-muhtırasının 11’inci yıl dönümünün kendisi için olumlu bir çağrışım yapacağını hesap ederek böyle bir günü tercih edebilir' iddiasında bulundu.

Abdullah Gül'ün 24 Haziran seçimlerinde aday olacağı iddiası AKP'li yazarlar arasında tartışma konusu olmaya devam ediyor.

Yeni Şafak yazarı Mehmet Acet, Kemal Kılıçdaroğlu'nun Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'na Gül konusunda açık çek verdiğini ileri sürerken, ilginç bir iddiada bulundu.

"Ankara’da Abdullah Gül’ün hafta sonuna kadar kararını netleştirip bir açıklama yapacağı beklentisi var" diyen Acet, "Net bir bilgim yok ama Cuma gününün 27 Nisan’a denk gelmesi nedense aklıma düşmüş durumda. Gül, 27 Nisan e-muhtırasının 11’inci yıl dönümünün kendisi için olumlu bir çağrışım yapacağını hesap ederek böyle bir günü tercih edebilir. Ama 11 yıl önceki pozisyonu ile bugünkü durumu arasında o kadar büyük uçurumlar var ki…" ifadelerini kullandı.

27 NİSAN E-MUHTIRASI NEYDİ?

10. Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer'in görev süresinin dolmasının ardından TBMM 11. Cumhurbaşkanı'nı seçmeye hazırlanırken, Meclis'te yeterli çoğunluğa sahip olan AKP, Genel Başkanı Tayyip Erdoğan aracılığıyla adaylarının dönemin Dışişleri Bakanı Abdullah Gül olduğunu ilan etmişti.

Meclis'te Cumhurbaşkanlığı seçimi için 27 Nisan 2007 günü yapılacak ilk tur oylamadan 8 saat önce, Genelkurmay'ın internet sitesinde bir bildiri yayınlanmış ve bu bildiride, "TSK laikliğin savunucusudur. Gerektiğinde tavrını açık ve net ortaya koyacaktır" ifadeleri kullanılmıştı.

Abdullah Gül'ün Çankaya Köşkü'ne çıkmasıyla ilgili tartışmaların zirvede olduğu kritik bir anda yayınlanan bu bildiri,Cumhurbaşkanlığı seçimine yönelik bir tür 'muhtıra' olarak yorumlanmış, internette yayınlanması nedeniyle de kamuoyunda "e-muhtıra" olarak adlandırılmıştı.