İlgezdi'den istismar açıklaması: Son 6 yılda 120 bin çocuk anne...

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi, 2012-2017 yılları arasında 15 yaşından küçük çocuklar tarafından dünyaya getirilen bebek sayısının 2 bin 215 olduğunu açıkladı. İlgezdi’ye göre 116 bin 816 bebeğin annesi ise 15-17 yaş grubuna mensup.

Son dönemde hastanelerin çocuk istismarlarını sakladığı haberlerinin gündeme gelmesinin ardından istismarın boyunu ortaya koyan yeni bir açıklama geldi.

Türkiye’de 2012-2017 yılları arasında dünyaya gelen 7 milyon 878 bin 249 bebeğin yaklaşık yüzde 2’sinin çocuklardan olduğu ortaya çıktı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi, 2012-2017 yılları arasında 15 yaşından küçük çocuklar tarafından dünyaya getirilen bebek sayısının 2 bin 215 olduğunu açıkladı. İlgezdi’ye göre 116 bin 816 bebeğin annesi ise 15-17 yaş grubuna mensup.

İstanbul Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde geçtiğimiz yıl kayıt altına alınan 392 çocuk gebeliği vakasının, adli makamlara kanuna uygun şekilde bildirilmediğinin ortaya çıkması üzerine bir açıklama yapan Gamze Akkuş İlgezdi, “Bağcılar’da yaşanan skandal madalyonun sadece bir yüzü. Çocuk gebeliği Türkiye’nin kanayan yarası olmaya devam ediyor” dedi. Türkiye’de son 6 yılda, 18 yaşından küçük çocuklar tarafından dünyaya getirilen bebek sayısının 119.046’ya ulaştığını kaydeden CHP Genel Başkan Yardımcısı İlgezdi, dünyaya gelen bebeklerin yüzde 2’sinin annesinin 15 yaşından küçük olduğunu açıkladı.